(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15-7, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng Lê Đình Anh (sinh năm 1983), ở thị trấn Nưa (Triệu Sơn) và Lê Viết Hà (sinh năm 1971), ở phường An Hưng (TP Thanh Hóa) cho Cơ quan CSĐT - Công an TP Thanh Hóa để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy Ngày 15-7, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng Lê Đình Anh (sinh năm 1983), ở thị trấn Nưa (Triệu Sơn) và Lê Viết Hà (sinh năm 1971), ở phường An Hưng (TP Thanh Hóa) cho Cơ quan CSĐT - Công an TP Thanh Hóa để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Lực lượng Cảnh sát Cơ động bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 22h ngày 14-7, trong khi Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực gầm cầu kênh Bắc, xã Đông Tân (TP Thanh Hóa) thì phát hiện 2 người đàn ông ngồi trên xe máy mang biển kiểm soát 36B2- 36478 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, đã phát hiện người đàn ông ngồi sau có thả từ tay trái xuống đất 1 bao thuốc lá. Bên trong bao thuốc lá có 1 gói giấy màu trắng kích thước khoảng 2,5x3cm chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy. Tại chỗ, người điều khiển xe máy khai tên Lê Viết Hà, người ngồi sau khai tên là Lê Đình Anh và thừa nhận chất bột màu trắng là ma túy. Qua đấu tranh làm rõ, bước đầu 2 đối tượng khai nhận vừa cùng nhau sử dụng ma túy và đi tìm mua thêm ma túy đá để cùng sử dụng. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Quốc Hương

