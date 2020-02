Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản trong đêm

Thông tin từ Công an huyện Nga Sơn ngày 25-2 cho biết, cơ quan này vừa điều tra, bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Hai đối tượng bị bắt tại cơ quan công an. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Trước đó, ngày 21-2, Công an huyện Nga Sơn nhận được trình báo của chị Hoàng Thị T.H, trú tại thôn Xa Liễn, xã Nga Thắng về việc bị 2 đối tượng cướp tài sản. Theo trình báo, vào khoảng 19h30 cùng ngày, khi đang điều khiển xe đạp điện từ nhà đến đoạn đường Đinh Công Tráng thuộc tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy cùng chiều không có biển số áp sát giật 1 điện thoại di động (nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Prime). Chị H bị ngã xuống đường sau khi bị hai đối tượng trên cướp giật điện thoại nhưng rất may là không có thương tích.

Mặc dù vụ việc xảy ra tại thời điểm vắng người qua lại, hai đối tượng cướp giật lại đi xe máy không có biển kiểm soát nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nga Sơn đã xác định được các đối tượng đã gây ra vụ cướp giật trên.

Đến 17h ngày 24-2, Công an huyện Nga Sơn đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Trần Đức Lương, sinh năm 1997 và Trần Văn Phương, sinh năm 1997 đều trú tại xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung. Cả 2 Lương và Phương đều là những đối tượng nghiện ma túy. Tại cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Công an huyện Nga Sơn hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với 2 đối tượng trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. T

M.C