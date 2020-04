Bắt đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí

Chiều 31-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Công Hạnh (sinh năm 1995), trú ở xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trần Công Hạnh và tang vật vụ án.

Trước đó, trưa ngày 16-3-2020, qua công tác tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa phát hiện một nhóm thanh niên, trong đó có Trần Công Hạnh đang cãi nhau. Khi lực lượng công an xuất hiện, thì Trần Công Hạnh đã bỏ chạy và vứt lại một đồ vật dạng súng (bên trong có 3 viên đạn) xuống ruộng. Công an xã Quảng Tâm đã lập biên bản sự việc và niêm phong tang vật nói trên. Đồng thời báo lên cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Cơ quan ANĐT thi hành Lệnh bắt Trần Công Hạnh.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Qua lời khai ban đầu của Trần Công Hạnh thì đó là súng mà Hạnh đã nhặt được trong một vụ đánh nhau. Qua giám định, thì đây là khẩu súng tự chế (dạng súng Col và 3 viên đạn chưa sử dụng), có tính năng, tác dụng như súng quân dụng.

Đình Hợp