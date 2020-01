(Baothanhhoa.vn) - Vào khoảng 22 giờ, ngày 4-1-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh do Thượng úy Tống Đình Hưng làm tổ trưởng kết hợp với Công an phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa) tiến hành tuần tra vũ trang bảo vệ an ninh trật tự trong đợt cao điểm về đấu tranh phòng, chống tội phạm do Giám đốc Công an tỉnh phát động.

{publishtime} {title} {lead} {title} Bắt đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

Đối tượng tại cơ quan công an. Khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực bên hông chợ Quảng Thắng tổ công tác phát hiện Trịnh Khắc Quyết, sinh năm 1984, ở phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa) đang ngồi trên xe mô tô mang biển kiểm soát 36L6-1019 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Tang vật bị thu giữ. Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện và thu giữ ở túi áo bên phải đang mặc của Quyết 14 gói giấy màu trắng, kích thước mỗi gói khoảng 0,5x 1cm bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin. Đấu tranh tại chỗ đối tượng khai nhận bên trong các giấy màu trắng đó chứa heroin. Ngay sau đó đối tượng cùng tang vật được đưa về công an phường Quảng Thắng để lập biên bản. QH

QH

Từ khóa: Bắt giữ