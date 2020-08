Bắt đối tượng mua bán 10.000 viên ma túy tổng hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối tượng Ngân Văn Đức (SN 1975), trú tại bản Cân, xã Tam Chung, huyện Mường Lát để điều tra làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép các chất ma túy".

Đối tượng Ngân Văn Đức và tang vật vụ án.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 7-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Mường Lát phá Chuyên án 720T, bắt quả tang đối tượng Ngân Văn Đức đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 50 gói nilon bên trong chứa các viên nén màu xanh và đỏ (có ký hiệu WY), 1 con dao đi rừng, 1 ĐTDĐ. Qua phân loại, kiểm đếm, 50 gói nilon trên có tổng số 10.000 viên ma túy hồng phiến.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ngân Văn Đức khai nhận: Bản thân Đức đã có 1 tiền án về ma túy, vừa mới chấp hành xong án phạt tù. Sau khi trở về địa phương, “chứng nào tật ấy”, Đức tiếp tục câu kết với một số đối tượng khác thiết lập đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Đức liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động lúc thì sử dụng đường sông, lúc thì men theo đường rừng để giao dịch, mua bán ma túy. Tuy nhiên, mọi di biến động của đối tượng đều bị lực lượng công an quản lý chặt chẽ.

Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Quá trình đấu tranh chuyên án gặp rất nhiều khó khăn, các đối tượng lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở thay đổi phương thức, thủ đoạn liên tục; có sự phân công vai trò rõ ràng như cảnh giới, dò đường nắm tình hình để bảo vệ hàng; và luôn luôn mang theo vũ khí nóng trong người để chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Như lần này, các đối tượng dùng xuồng máy đi dọc sông Mã từ bên Lào sang, khi đến địa bàn giáp ranh, chúng nhanh chóng ném hàng (ma túy) cho Ngân Văn Đức, sau đó tẩu thoát sang bên kia biên giới.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được mở rộng và điều tra làm rõ.

Đình Hợp