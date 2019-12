Bắt đối tượng lừa tuyển lao động sang nước ngoài lấy tiền chơi game

Ngày 17-12, Công an huyện Đông Sơn, Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can và bắt giữ đối tượng Lê Trọng Linh (sinh năm 1985), ở Kim Động, tỉnh Hưng Yên để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Lê Trọng Linh.

Trước đó, ngày 6-12, Công an huyện Đông Sơn tiếp nhận đơn tố cáo của chị L.T.H (sinh năm 1987), ở xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn tố cáo một đối tượng không rõ tung tích trên mạng xã hội facebook lừa đảo chiếm đoạt 80 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Theo đơn tố cáo của chị H, Khoảng tháng 11-2019, qua mạng xã hội facebook, chị thấy có thông tin đăng tuyển công dân đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc từ một tài khoản facebook có tên Le Hoai Tu. Qua nhiều lần trao đổi, người này nói đang làm ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ, thuộc Lãnh sự quán Việt Nam và có thể đưa được người lao động sang Hàn Quốc với giá 7.500 USD.

Lê Trọng Linh và một số thông tin trao đổi với bị hại trên mạng xã hội.

Để được làm hồ sơ, người này yêu cầu chị chuyển giấy tờ cá nhân và nộp trước 80 triệu đồng để làm thủ tục. Tin lời đối tượng, chị H đã chuyển trước 80 triệu đồng cho đối tượng với mong muốn được sang Hàn Quốc làm việc, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền và nhiều lần ra Hà Nội để được ký hợp đồng nhưng đều vô vọng, giấy tờ tùy thân như CMND, Hộ khẩu gia đình, Giấy đăng ký kết hôn của chị cũng không được trả lại.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Đông Sơn đã vào cuộc và nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ. Sau gần 10 ngày rà soát, lần theo dấu vết tội phạm, đến ngày 11-12-2019, Công an huyện Đông Sơn đã xác định Lê Trọng Linh chính là thủ phạm gây ra vụ việc trên. Ngay trong đêm, Công an huyện Đông Sơn đã phối hợp với Công an phường Giáp Bát, Hà Nội bắt giữ Lê Trọng Linh tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Giáp Bát.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Trọng Linh khai nhận: Bản thân không có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại ham chơi game nên đã thường lên mạng facebook với một nickname ảo để đăng tin tuyển lao động sang Hàn Quốc. Khi có người liên hệ thì đối tượng này hướng dẫn lần lượt các bước từ gửi hồ sơ, giấy tờ cá nhân, khi người bị hại “mắc bẫy” thì Linh hướng dẫn nộp tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt. Tinh vi hơn, đối tượng này còn dùng nhờ tài khoản ngân hàng của người khác để hướng dẫn bị hại gửi tiền vào đó và rút ra tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn trên, ngoài chiếm đoạt của chị H số tiền 80 triệu đồng, đối tượng này còn khai nhận đã chiếm đoạt 5 triệu đồng của một bị hại khác ở huyện Hoằng Hóa. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Lê Trọng Linh dùng vào việc chơi game và tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Ai là nạn nhân của đối tượng này, đề nghị đến Công an huyện Đông Sơn, có địa chỉ tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa trình báo để được giải quyết.

Đình Hợp