Bắt Đạt Ma - Đối tượng cầm đầu ổ nhóm bảo kê đấu thầu, can dự vào các hoạt động kinh tế

Sau một thời gian truy nã, truy tìm, sáng 1-3-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Bùi Quốc Đạt (tức Đạt Ma), sinh năm 1979 ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Đối tượng Bùi Quốc Đạt.

Đây là đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên hoạt động lô đề và bảo kê đấu thầu, can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngày 8-5-2018, do mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền lô đề với anh Mai Xuân Tài, sinh năm 1990 ở Khu tái định cư phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Bùi Quốc Đạt đã “chỉ đạo” hàng chục đàn em dùng súng bắn đạn hoa cải bắn anh Tài trọng thương. Sau khi gây án, các đối tượng đàn em của Bùi Quốc Đạt lần lượt bị công an TP Thanh Hóa bắt và truy tố về các tội danh “Gây rối TTCC”, “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”. Riêng Đạt Ma đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau gần 2 năm lẩn trốn, Bùi Quốc Đạt quay trở về TP Thanh Hóa. Qua công tác nắm tình hình và được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai lực lượng khống chế và bắt giữ đối tượng khi hắn đang trốn tại nhà riêng ở 34 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Công an TP Thanh Hóa khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Đạt.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Đạt, lực lượng Công an đã thu giữ một số hung khí như: dao, kiếm, mã tấu và nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan. Theo lời khai ban đầu của Đạt Ma, sau khi chỉ đạo đàn em bắn trọng thương anh Tài, hắn đã bỏ trốn ra các tỉnh biên giới phía Bắc.

Thái Thanh