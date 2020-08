Bất an vũ khí “nóng”

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tình trạng tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng, ổ nhóm chuyên tàng trữ, sử dụng vũ khí nóng như súng săn, súng tự chế... để thanh toán lẫn nhau, giải quyết mâu thuẫn diễn ra khá phức tạp, gây bức xúc và lo lắng trong Nhân dân.

Lực lượng công an tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp súng tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra gần 50 vụ sử dụng súng giết người, bắn nhau gây thương tích, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các huyện Nga Sơn, Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Thạch Thành, Yên Định... Qua điều tra, các vụ án này đa số đều liên quan đến các ổ nhóm tội phạm hoạt động bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, hoạt động “tín dụng đen”, dịch vụ kinh doanh tài chính, tội phạm can dự vào kinh tế, tội phạm ma túy, cờ bạc...

Điển hình như: Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh vừa bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Đoan Út, sinh năm 1991 và Lê Ngọc Trang, sinh năm 1983 đều ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa về hành vi sử dụng súng, lưỡi lê gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh: Khoảng 20 giờ ngày 24-5, tại một quán bia trên Đại lộ Lê Lợi thuộc phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) đã xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng. Nguyên nhân là do mâu thuẫn phát sinh trong lúc uống bia, Nguyễn Đoan Út, sinh năm 1991 tại phường Đông Hương đã dùng vỏ chai bia, cốc thủy tinh và ghế nhựa đuổi đánh nhóm 4 thanh niên đang ngồi uống bia ở bàn bên cạnh khiến 1 người bị thương. Không dừng lại ở đó, Út đã về nhà lấy 1 khẩu súng Coll tự chế, 1 lưỡi lê 3 cạnh rủ thêm Lê Ngọc Trang quay trở lại quán bia để tìm 4 thanh niên kia đánh nhau tiếp. Lúc này, tổ công tác gồm 4 đồng chí cảnh sát hình sự sau khi nhận được tin báo của Nhân dân đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Trong lúc thi hành công vụ, đồng chí Lê Thế Anh, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thanh Hóa bị Út dùng lưỡi lê đâm trúng đùi trái. Mặc dù bị thương, nhưng đồng chí Lê Thế Anh vẫn nhanh trí quật ngã đối tượng, tước được khẩu súng trên tay Út và cùng đồng đội khống chế, bắt giữ cả 2 đối tượng đưa về trụ sở công an xử lý.

Gần đây nhất, khoảng 12 giờ ngày 30-6-2020, do mâu thuẫn khi tham gia giao thông với một số người dân địa phương trên Quốc lộ 47 thuộc địa bàn xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, Hoàng Minh Công, sinh năm 1974, ở xã Đông Tân, TP Thanh Hóa đã dùng một khẩu súng bắn vào người dân. Tuy đạn đã nổ nhưng rất may không có người dân nào bị thương vong. Sau khi gây án, Hoàng Minh Công đã lên xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Trước sự việc trên, Công an huyện Thọ Xuân đã cử một tổ công tác xuống ngay hiện trường để điều tra, xác minh, làm rõ. Quá trình điều tra, Công an huyện Thọ Xuân đã xác định Hoàng Minh Công chính là thủ phạm đã dùng súng gây rối trật tự công cộng trên Quốc lộ 47 nên đã tiến hành bắt giữ Công và thu giữ 1 khẩu súng, 1 viên đạn. Được biết, Hoàng Minh Công là đối tượng có 1 tiền án và là lái xe cho nhà xe Hoàng Thái ở xã Đông Tân, TP Thanh Hóa. Tại cơ quan công an, Hoàng Minh Công khai nhận đã mua khẩu súng cùng 3 viên đạn tại chợ cửa khẩu Cốc Lếu, TP Lào Cai.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm băng, ổ nhóm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án, Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, lực lượng cảnh sát hình sự các đơn vị công an trong tỉnh đã đấu tranh, triệt xóa trên 100 băng, ổ nhóm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Trong đó, có hàng chục vụ, hàng trăm đối tượng liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng các loại súng, dao kiếm, tuýp sắt... để gây án. Bên cạnh đó, cơ quan an ninh điều tra đã thụ lý điều tra trên 10 vụ liên quan đến vật chế tạo, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ, vũ khí quân dụng, súng tự chế; vận động Nhân dân tự giác giao nộp gần 3.000 khẩu súng săn, súng tự chế, súng bắn đạn ghém và súng quân dụng; gần 1.000 viên đạn các loại; 38 quả lựu đạn và hàng nghìn vũ khí nguy hiểm khác như dao, kiếm, mã tấu...

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Đáng chú ý là tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án có chiều hướng gia tăng. Trong đó, các băng, ổ nhóm tội phạm đã gây ra hàng trăm vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, như: Giết người, cướp, cưỡng đoạt, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích mang tính côn đồ, bạo lực, bắt giữ người trái pháp luật, chống người thi hành công vụ...

Để ngăn chặn tình trạng này, giải pháp đồng bộ, có hiệu quả nhất trước hết cần phải đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, định hướng giúp Nhân dân nắm được phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm để có biện pháp phòng tránh và tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Mặt khác, các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thường xuyên mở các đợt tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thực hiện việc giao chỉ tiêu, khoán tuyến, khoán địa bàn cho các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố để quản lý, theo dõi, đấu tranh, xử lý triệt để, không để các đối tượng có cơ hội gây án...

Bài và ảnh: Q.H