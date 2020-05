Bắt 5 đối tượng mua bán trái phép hơn 200 kg thuốc nổ công nghiệp

Sau một thời gian theo dõi và điều tra, xác minh, mới đây Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt quả tang 5 đối tượng đang mua bán trái phép vật liệu nổ. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 240kg thuốc nổ công nghiệp ADI và 500m dây cháy chậm.

Các đối tượng bị vắt giữ và tang vật vụ án.

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Trịnh Văn Biền, sinh năm 1963 ở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc; Hoàng Thị Nguyệt, sinh năm 1960 ở xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thuỷ, là Giám đốc Công ty TNHH Vân Lộc (đơn vị được phép sử dụng vật liệu nổ trong khai thác đá), Lê Văn Cường, sinh năm 1985 ở xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân; Lê Sỹ Tròn, sinh năm 1965 ở xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc; Đinh Trọng Khang, ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận: Từ đầu tháng 4-2020 đến khi bị bắt các đối tượng: Lê Sỹ Tròn, Trịnh Văn Biền và Hoàng Thị Nguyệt đã cấu kết với nhau trao đổi, mua bán khoảng 700kg thuốc nổ công nghiệp sau đó bán lại để kiếm lời.

Theo đó, ngày 29-4-2020, Đinh Trọng Khang và một đối tượng khác ở huyện Tĩnh Gia đã liên hệ với Lê Sỹ Tròn đặt mua 230kg thuốc nổ và 500m dây cháy chậm. Sau khi các đối tượng đặt mua thuốc nổ, Lê Sỹ Tròn đã liên hệ với Trịnh Văn Biền và Hoàng Thị Nguyệt để mua số thuốc nổ trên và hẹn giao hàng vào rạng sáng ngày 1-5 tại khu vực cầu Hoành, huyện Yên Định.

Lực lượng Công an kiểm tra số thuốc nổ thu được.

Do số lượng thuốc nổ nhiều nên Hoàng Thị Nguyệt đã nhờ Lê Văn Cường (là công nhân của Nguyệt) vận chuyển số thuốc nổ trên từ kho để bán lại cho Trịnh Văn Biền. Khi 3 đối tượng vừa giao nhận hàng xong thì bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số thuốc nổ và dây cháy chậm. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ thêm 8kg thuốc nổ.

Hiện cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ” theo điều 305 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Phạm Hòa