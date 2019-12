Bắt 3 đối tượng sử dụng faceboook lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

3 đối tượng (từ trái qua phải): Đức, Lâm, Tuấn và các tang vật thu giữ. Ảnh: Thái Thanh, PX03 Công an Thanh Hóa

Công an huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) vừa phối hợp với công an các quận Thanh Khê, Hải Châu và Liên Chiểu, TP Đà Nẵng điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng chuyên hack tài khoản facebook của cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Nhật Bản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Trước đó, Công an huyện Hoằng Hóa nhận được tin báo của chị N.T.D ở xã Hoằng Yến và anh L.V.T ở xã Hoằng Lưu về việc bị một số đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook lừa đảo chiếm đoạt 70 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người bị hại, Công an huyện Hoằng Hóa đã lập án đấu tranh và huy động lực lượng tập trung điều tra, xác minh làm rõ. Đến ngày 11/12/2019, Công an huyện Hoằng Hoá đã phối hợp với Công an các quận Thanh Khê, Hải Châu và quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 3 đối tượng: Nguyễn Thanh Đức, sinh năm 1994; Hoàng Giữ Lâm, sinh năm 1998 và Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1994 đều ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là thủ phạm của 2 vụ lừa đảo nói trên.

Khám xét nơi ở của 3 đối tượng, Công an huyện Hoằng Hóa đã thu giữ 8 điện thoại di động, 10 thẻ ATM, 7 thẻ sim điện thoại chưa sử dụng, 8 máy vi tính và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu được biết 3 đối tượng nói trên đều có kiến thức về công nghệ thông tin, trong đó có 2 đối tượng đã từng du học tại Nhật Bản. Sau khi về Việt Nam, bọn chúng đã câu kết với nhau để hack tài khoản facebook của những người trong trang cộng đồng người Việt tại Nhật Bản bằng cách dò mật khẩu hoặc lập facebook giả mạo, có giao diện giống hệt website chính thức của facebook rồi dẫn dụ người dùng đăng nhập tài khoản bằng website giả mạo này để đánh cắp thông tin mật khẩu.

Để che giấu hành vi lừa đảo của mình, các đối tượng thường hack tài khoản của những người lớn tuổi vì những người này thường đặt mật khẩu đơn giản, hoặc các chủ tài khoản facebook đang sinh sống tại nước ngoài sau đó gửi tin nhắn thông báo cho họ là con, bạn bè, người thân rằng mình đang tham dự một cuộc thi cần lượt chia sẻ để tăng like, lượt xem và bình chọn nên nhờ chủ tại khoản đăng nhập facebook và làm theo hướng dẫn của website.

Sau khi hack được tài khoản facebook, các đợi tượng sẽ nghiên cứu kỹ các thông tin cá nhân cũng như những sở thích, lịch sử trò chuyện với bạn bè của chủ facebook bị hack. Sau đó giả mạo là chủ nhân của facebook bị hack gửi tin nhắn thông báo cho những người thân của họ tại Việt Nam để vay tiền, nhờ mua đồ, mua thẻ điện thoại, yêu cầu gửi tiền sang Nhật để đóng học phí, hoặc nói mình vừa mua nhà, bất động sản, xe hơi ở nước ngoài cần vay tiền gấp để đặt cọc...

Do nhầm tưởng đó là người thân của mình nên những người tại Việt Nam đã gửi tiền vào tài khoản ở ngân hàng do các đối tượng đưa ra. Với thủ đoạn chỉ tính từ đầu tháng 11/2019 đến khi bị bắt, 3 đối tượng Nguyễn Thanh Đức, Hoàng Giữ Lâm, và Hoàng Anh Tuấn đã lừa đảo tài sản của nhiều người ở nhiều nơi trên cả nước với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Công an huyện Hoằng Hóa cũng khuyến cáo người dân cần phải nêu cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng. Ai là nạn nhân đã gửi tiền vào 2 số tài khoản: 101869154443 mang tên Đinh Hoàng Long và tài khoản 109870954741 mang tên Hoàng Hà Tĩnh thì liên hệ với đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hoằng Hoá để phối hợp giải quyết.

Thái Thanh