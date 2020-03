Bắt 2 đối tượng truy nã về tội gây rối TTCC

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã gồm Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1995 và Lê Anh Cương, sinh năm 1999 đều ở Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.

Nguyễn Văn Thái (trái) và Lê Anh Cương.

Đây là 2 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân ra lệnh truy nã về hành vi gây rối TTCC. Trước đó, ngày 8-2-2020 tại khu vực ngã tư khu 2, thị trấn Thọ Xuân xảy ra vụ gây rối TTCC. Khi lực lượng Công an có mặt để ngăn chặn, giải quyết vụ việc, đồng chí Nguyễn Đăng Nam, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thọ Xuân đã bị các đối tượng tấn công bị thương.

Quá trình điều tra, làm rõ vụ việc, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ các đối tượng liên quan trong vụ án này. Riêng Nguyễn Văn Thái và Lê Anh Cương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thái Thanh