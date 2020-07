Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để Sầm Sơn ngày càng phát triển

“Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để Sầm Sơn ngày càng phát triển, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia”. Đó là chỉ đạo của Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đối với Công an TP Sầm Sơn tại buổi kiểm tra tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT 6 tháng năm 2020.

Đồng chí Lương Tất Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng, nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa. Cùng làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành ủy; Lương Tất Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn và tập thể lãnh đạo, chỉ huy cốt cán Công an TP. Sầm Sơn…

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng Công an TP. Sầm Sơn đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT 6 tháng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm. Báo cáo nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an TP. Sầm Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT; đồng thời chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án về công tác đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an TP.Sầm Sơn đã điều tra làm rõ, kết luận chuyển VKSND cùng cấp truy tố 35 vụ, 42 bị can, tiếp nhận 72 tin báo, tố giác tội phạm, giải quyết 60 tin báo, tố giác tội phạm (đạt tỷ lệ 83%); phát hiện xử lý vi phạm hành chính 13 vụ vi phạm về kinh tế, môi trường; các mặt công tác QLHC về TTXH đều có chuyển biến tích cực; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo, nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất; các phong trào thi đua vì ANTQ được tổ chức phát động và triển khai sâu rộng...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tá Trần Phú Hà khẳng định TP. Sầm Sơn là một trong những địa phương có đặc thù riêng biệt, đây là địa điểm du lịch nổi tiếng, là một trong 4 động lực phát triển kinh tế của tỉnh, vì vậy công tác đảm bảo ANTT là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò, những đóng góp của Công an TP. Sầm Sơn, nhất là công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác đảm bảo ANTT, nhờ thế tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được đảm bảo ổn định, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế về công tác tham mưu, nắm tình hình của lực lượng công an; một số loại tội phạm còn gia tăng như: Cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc...; tình hình quản lý cán bộ, chiến sĩ còn lỏng lẻo, còn để xảy ra trường hợp vi phạm kỷ luật...

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu: Công an TP. Sầm Sơn cần phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm để tham mưu, triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, trước mắt là triển khai các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025; đảm bảo tốt tình hình an ninh xã hội, văn hoá, tư tưởng; nắm tình hình để tham mưu, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Trên lĩnh vực trật tự xã hội cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để làm giảm tội phạm; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT để giải quyết nhu cầu chính đáng của nhân dân và góp phần phòng ngừa tội phạm; phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng du lịch để hoạt động phạm tội; nắm và giải quyết tốt tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, công tác phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng... trên địa bàn thành phố. Quan tâm công tác xây dựng lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sĩ phù hợp với vị trí, trình độ, năng lực công tác; quản lý tốt cán bộ chiến sĩ, hạn chế vi phạm; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong các phong trào thi đua, đặc biệt là tinh thần xung kích trên các mặt trận công tác chuyên môn, phấn đấu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia.

Đình Hợp