85 trường hợp bị xử lý vì tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội

Tính đến ngày 24-2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 85 trường hợp, xử phạt 11 trường hợp với số tiền trên 120 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội; tham mưu cho chính quyền địa phương xử phạt 2 trường hợp với số tiền trên 9 triệu đồng.

Lực lượng công an xử lý nhiều trường hợp thông tin thất thiệt về dịch Covid-19.

Trong khi các cấp, các ngành và nhân dân cả nước đang nỗ lực ngăn chặn và phòng chống dịch bệnh Covid-19, thì nhiều cá nhân do nhận thức kém, thích sống ảo đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 nhằm mục đích câu like và gây tò mò, thu hút lượng người tham gia theo dõi đông để bán hàng online…

Trước tình hình trên, các đơn vị công an trong tỉnh một mặt đã tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân, nhất là những người sử dụng mạng xã hội nên nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân trong việc đăng tải, đưa tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19, tránh gây hiểu nhầm và làm nhiễu loạn thông tin khiến dư luận hoang mang. Mặt khác, lực lượng công an đã chủ động kiểm tra, rà soát, tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và triệu tập những người có hành vi vi phạm để đấu tranh làm rõ.

Tùy theo hành vi vi phạm và mức độ nghiêm trọng, lực lượng công an đã tuyên truyền, vận động, buộc gỡ bỏ những thông tin đã đăng tải và cam kết không tái phạm. 11 trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền trên 120 triệu đồng đa số là những thông tin kích động, lôi kéo đình công, buôn bán hàng online…

Điển hình như trường hợp Mai Thị H. (sinh năm1990), ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn là công nhân Công ty giầy Venus đóng tại huyện Hà Trung) đăng tải thông tin nhằm kích động công nhân đình công, nghỉ việc tập thể, gây mất an ninh trật tự, bị xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng

Hoặc chủ tài khoản facebook “Mộc Thiên Thảo” là Đoàn Thị T. (sinh năm 1985), ở xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân có đăng tải thông tin: “Xã Xuân Bái, Thọ Xương, Thọ Xuân, công ty giày da có người Trung Quốc chết chiều nay rồi, liệu công ty may có được nghỉ không...” cũng bị đề nghị xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi tung tin thất thiệt.

Ngoài đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng tung tin thất thiệt, sai sự thật trên không gian mạng, thời gian qua Công an Thanh Hóa cũng tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng dịch bệnh để tăng giá các sản phẩm y tế. Điển hình như: Lực lượng công an đã tham mưu, phối hợp với Sở Y tế thu hồi Giấy phép kinh doanh đối với 4 cơ sở bán lẻ thuốc do có hành vi tăng giá bán khẩu trang, trục lợi từ dịch Covid-19; bắt giữ đối tượng Lê Thị Hiền (28 tuổi), ở huyện Triệu Sơn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…

Đình Hợp