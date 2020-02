30 tháng tù giam cho kẻ cầm đầu chống người thi hành công vụ tại khu vực biển Hải Tiến

Sáng 21-2, TAND tỉnh tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trương Phú Cự, sinh năm 1957; Trương Phú Hồng, sinh năm 1958; Trương Phú Huân, sinh năm 1982; cùng ngụ ở thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến (Hoằng Hóa) và Trương Minh Thành, sinh năm 1991, ngụ ở đường Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bị cáo Trương Phú Cự tại phiên tòa.

Được biết, Trương Phú Cự còn được gọi là Cự “đen”, được xem là đối tượng cộm cán tại khu vực biển Hải Tiến, có nhiều tiền án, nhiều lần vào tù, ra tội và được xác định là đối tượng đã có các hành vi kích động lôi kéo liên quan tới vụ hỗn chiến gây náo loạn bãi biển Hải Tiến.

Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Phú Cự 30 tháng tù giam; Trương Phú Huân 24 tháng tù giam; Trương Minh Thành 26 tháng tù giam; Trương Phú Hồng 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, hồ sơ vụ án cho thấy, xuất phát từ việc đánh nhau, gây rối trật tự công cộng vào đêm mùng 8, rạng sáng ngày 9-6-2019 tại vùng biển Hải Tiến vì Trương Phú Cự cho rằng anh Nguyễn Văn Hiệp thuê nhà báo viết bài phản ánh xấu không đúng về nhà hàng Cự Bài gây ảnh hưởng xấu đến quá trình kinh doanh của nhà hàng Cự Bài. Khoảng 12 giờ 50 phút, ngày 23-6-2019, Trương Phú Cự đi một mình đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 tìm Hiệp để nói chuyện nhưng không gặp được Hiệp nên Cự đã cãi nhau với một số người phụ nữ tại nhà hàng Hưng Thịnh 1. Trong lúc nói chuyện, Cự đã dùng tay tác động vào người chị Nguyễn Thị Vân và bà Nguyễn Thị Phương (là chị gái và mẹ Hiệp), sau đó Cự về nhà hàng Cự Bài. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Cự lại tiếp tục cùng nhiều người khác đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 để tìm Hiệp nhưng không gặp được Hiệp nên Cự và một số nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1 lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Cự dùng tay tát vào mặt anh Hải (nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1) thì bị Hải đấm lại, Cự bỏ chạy ra ngoài. Cùng lúc đó nhóm người đi cùng Cự dùng gạch đá, vỏ chai, gậy ném nhau với nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1. Qúa trình hai bên xảy ra xô xát đã làm anh Nguyễn Nhữ Hai và anh Trương Văn Ninh (nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1) bị thương; một số tài sản của nhà hàng Hưng Thịnh 1 bị hư hỏng.

Toàn cảnh phiên tòa.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo công an huyện Hoằng Hóa đã phân công lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc theo quy định. Khi lực lượng công an huyện Hoằng Hóa có mặt để đảm bảo an ninh trật tự, Cự đã xúi giục, lôi kéo, kích động nhiều người ra ngăn chặn xe cứu thương, chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Nghe Trương Phú Cự khởi xướng, kích động, Trương Phú Hồng, Trương Phú Huân, Trương Minh Thành đã có hành vi tích cực hô hào, kích động người khác và có lời lẽ chửi bới lực lượng công an và tấn công lực lượng công an huyện Hoằng Hóa và những người đang làm nhiệm vụ. Hành vi phạm tội của các bị can đã gây ảnh hưởng xấu trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh khu du lịch biển Hải Tiến, xâm phạm đến chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân.

Quốc Hương