13 tháng tù giam cho đối tượng vận chuyển pháo trái phép

Sáng 17-1-2020, Tòa án nhân dân TP Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Thảo, sinh năm 1996, ở thôn Xanh, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc về tội danh vận chuyển hàng cấm.

Bị cáo Trần Văn Thảo.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát nhân dân TP Thanh Hóa, khoảng 11h, ngày 10-1-2020, tổ công tác của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế, Công an TP Thanh Hoá đã kiểm tra, bắt quả tang xe ôtô taxi BKS 36A-189.66 do anh Nguyễn Xuân Nhật, ở Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa điều khiển chở Trần Văn Thảo đang vận chuyển pháo trái phép. Tại chỗ lực lượng Công an đã thu giữ 6 giàn pháo hoa loại 36 quả, 1 giàn pháo 96 quả và 50 quả pháo cù với tổng trọng lượng 14 kg.

Căn cứ vào nội dung và các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thảo 13 tháng tù giam về tội vận chuyển hàng cấm theo Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015.

Anh Phương