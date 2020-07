Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930 – 29-7-2020)

Thi đua lập nhiều thành tích, chiến công

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế phối hợp đảm bảo ANTT tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. Ảnh: Thái Thanh (Công an tỉnh)

Trong những ngày này, cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng Công an Thanh Hóa đã và đang thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930 – 29-7-2020); 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (CAND) (19-8-1945- 19-8-2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Một trong những hoạt động sôi nổi nhất trong đợt thi đua này, đó là các đơn vị công an trong tỉnh đã mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng, với nhiều nội dung và hình thức phong phú nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống đối với từng cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường lực lượng xuống cơ sở “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu và làm cho dân tin” góp phần “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”. Đặc biệt, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã phát động gần 3.000 đoàn viên, thanh niên công an từ tỉnh đến cơ sở tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” trên mạng Internet.

Trên lĩnh vực công tác an ninh, các đơn vị đã chủ động tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều đề án, kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ cấp huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm, nhất là tuyến miền núi, biên giới, tuyến biển và các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn toàn tỉnh liên tục được giữ vững ổn định, không xảy ra đột xuất bất ngờ. Tuyến biên giới Việt - Lào dài 192 km được đảm bảo an toàn hữu nghị. An ninh tuyến biển, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh trên các tuyến và địa bàn trọng điểm từng bước được củng cố vững chắc. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet đạt được nhiều kết quả tích cực; tình trạng đình công, khiếu kiện đông người cơ bản được phát hiện, ngăn chặn và giải quyết dứt điểm, không để nảy sinh phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, các phòng nghiệp vụ khối cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh và công an 27 huyện, thị xã, thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, ma túy, hình sự. Trong đó, tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm băng, ổ nhóm chuyên sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; các đường dây, tụ điểm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy, các băng ổ nhóm cờ bạc, số đề; tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm can dự vào các lĩnh vực kinh tế... Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2020, phạm pháp hình sự giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2019, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 84,2%, không có tội phạm hoạt động “lộng hành”, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, các đơn vị công an trong tỉnh đã tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhu cầu chính đáng của Nhân dân; tăng cường quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay 100% các đơn vị công an cơ sở đã hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác công an, cải cách hành chính phục vụ Nhân dân; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT, tai nạn giao thông, cháy nổ giảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép.

Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng, Công an Thanh Hóa đã kiện toàn xong tổ chức bộ máy các đơn vị công an trong tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.; 100% các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được bố trí công an chính quy; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; các đơn vị công an trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19... Cũng trong đợt thi đua này, Công an tỉnh đã tổ chức tôn vinh 75 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

Những kết quả và thành tích đạt được của các lực lượng công an trong tỉnh trong đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT và cuộc sống bình yên cho Nhân dân là những hành động thiết thực, cụ thể, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cũng là những bông hoa tươi thắm chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Thái Thanh (Công an tỉnh)