Sôi nổi các hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh

Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930 – 29-7-2020) và đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020–2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong những ngày này nhiều hoạt động, phong trào thi đua đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên khắp các vùng miền trong tỉnh.

Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa tổ chức hoạt động về nguồn, tham quan, tìm hiểu tại Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường (Yên Định). Ảnh: Lê Phượng

Tại các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa – nơi thành lập các chi bộ đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh, trong nhiều ngày qua đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông (là địa điểm được Bác Hồ chọn làm nơi gặp gỡ, làm việc và nói chuyện với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh vào ngày 20-2-1947 trong lần đầu tiên Người về thăm Thanh Hóa); dâng hương Tượng đài Bác Hồ, Nhà bia liệt sĩ; tổ chức các hội diễn văn nghệ quần chúng, hội thao... Các cấp bộ đoàn đã tổ chức các hoạt động về nguồn cho đoàn viên, thanh niên, phát động thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tổ chức trồng cây xanh, tích cực thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, làm đẹp cảnh quan...

Tại huyện Thọ Xuân, cờ hoa, băng zôn, biểu ngữ, áp phích được trang hoàng rực rỡ trên mọi nẻo đường, hòa với những âm thanh rộn ràng của hệ thống truyền thanh len lỏi tới từng nhà tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn chấn, hừng hực khí thế thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Tại xã Thọ Lập, nơi diễn ra hội nghị thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thọ Xuân và cũng là nơi thành lập Đảng bộ tỉnh 90 năm về trước, việc trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường đã cơ bản hoàn tất. Năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án trùng tu tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, gồm các hạng mục: Nhà di tích, nhà truyền thống, nhà bếp, biểu tượng khu di tích, các hạng mục kỹ thuật và công trình phụ trợ khác. Được khởi công tu bổ, tôn tạo từ tháng 2-2018, đến nay Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường đã hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, đưa nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân. Những ngày này, đảng bộ xã đã phát động đợt thi đua đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống đảng bộ huyện và Đảng bộ tỉnh gắn với hoàn thành 15/15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020–2025.

Trong dịp này, huyện Thọ Xuân đã tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn - Sao Vàng. Tuyến đường được xây dựng mới dài 5,2km, đi qua địa phận thị trấn huyện và các xã Xuân Trường, Tây Hồ, Xuân Giang, Xuân Sinh, với tổng mức đầu tư 316,878 tỷ đồng, thực hiện trong 5 năm (2019–2023). Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của huyện, thuận lợi cho việc đi lại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, Hội LHTN tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động “Hành trình tôi yêu Tổ quốc tôi”, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên về nguồn, tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường (Thọ Xuân), tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Các đơn vị công an trong tỉnh đã mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã phát động gần 3.000 đoàn viên thanh niên công an từ tỉnh đến cơ sở tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” trên mạng internet. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức liên hoan tuyên truyền cổ động năm 2020 với chủ đề “Đảng là niềm tin tất thắng”, đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh đồng thời nhằm tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; là dịp để các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phương thức tuyên truyền có hiệu quả, đồng thời quảng bá, giới thiệu hình ảnh về đất nước và con người xứ Thanh, tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” sau 13 tuần tổ chức (từ ngày 6-4 đến ngày 6-7-2020), đã thu hút 2.305.971 lượt người dự thi, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia, đặc biệt thu hút sự quan tâm, tham gia của 138 người là kiều bào. Theo kế hoạch, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 26-7-2020. Chuẩn bị cho lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”, thời gian qua Ban Tuyên giáo đã chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Thanh Hóa, Nhà Xuất bản Thanh Hóa, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung sưu tầm các hiện vật lịch sử, xây dựng các đề cương, kịch bản. Nhà Xuất bản Thanh Hóa đã huy động hơn 300 đầu sách để trưng bày, Thư viện tỉnh chuẩn bị gần 1.600 tư liệu, sách trưng bày, trong đó tập hợp các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa từ Đại hội lần thứ nhất đến Đại hội lần thứ XVIII, Thanh Hóa làm theo lời Bác và Bác Hồ với Thanh Hóa, hoàn tất hai mô hình lá cờ Đảng và cầu Hàm Rồng. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tập trung hoàn thiện 2 cuốn sách: “90 năm Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (1930-2020) - những dấu ấn và thành tựu nổi bật”; “Các đảng bộ, chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh và huyện ở Thanh Hóa”; làm tốt công tác chuẩn bị cho Hội thảo khoa học 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh dự kiến khai mạc vào ngày 28-7-2020 và lễ kỷ niệm 90 năm Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức vào đúng ngày 29-7-2020. Đến nay, các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ đang tiếp tục bám sát các kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động diễn ra trước và trong ngày kỷ niệm, nhằm tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp Nhân dân hướng về sự kiện quan trọng của Đảng bộ tỉnh.

Việt Linh