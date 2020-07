Đảng bộ xã Hóa Quỳ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

Trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930-29-7-2020), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hóa Quỳ vinh dự là 1 trong 90 tập thể và cá nhân tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong giai đoạn 2015-2020.

Một góc trung tâm xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân. Ảnh: Minh Hiếu

Hóa Quỳ là xã miền núi nằm ở phía Tây Nam của huyện Như Xuân, có diện tích tự nhiên 44,82km2 sau khi sáp nhập (ngày 30-11-2019) theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Như Xuân, trên cơ sở hai xã Xuân Quỳ và Hóa Quỳ, dân số tính đến nay là 7.415 nhân khẩu với 1.901 hộ, có 4 dân tộc gồm: Thái, Thổ, Mường, Kinh. Đảng bộ xã Hóa Quỳ có 20 chi bộ (14 chi bộ thôn và 5 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ trạm y tế) với tổng số 396 đảng viên,

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Hóa Quỳ đã coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân yên tâm, ổn định, đồng thuận cao và tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, từ việc quy hoạch đến nhận xét, đánh giá, gắn với kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và giữ gìn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đánh giá, 100% cán bộ chủ chốt hoàn thành tốt chức chức trách nhiệm vụ trở lên, không có cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, xã Hóa Quỳ đã hợp nhất văn phòng cấp ủy – chính quyền, đồng thời triển khai sáp nhập thôn, sáp nhập xã, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Cùng với tiến hành sáp nhập thôn đã thực hiện nhất thể hóa bí thư kiêm trưởng thôn ở 14/14 thôn (đạt 100%). Để tăng cường sự lãnh đạo, Ban Thường vụ đảng ủy xã đã phân công các đồng chí cấp ủy về dự sinh hoạt với các chi bộ, đồng thời công tác vận động quần chúng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn, đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, công chức, qua đó nắm chắc được tình hình nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề mới phát sinh, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được mở rộng và phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội

Cùng với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã đã nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh rừng được chú trọng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 67%, đạt mục tiêu đề ra. Một số loại cây công nghiệp như cao su, sắn, mía luôn ổn định diện tích. Nhiều chủ trương về phát triển nông, lâm nghiệp đã có hiệu quả rõ nét như: Cải tạo vườn tạp, phát triển trang trại, gia trại chăn nuôi, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi … Từ việc vận động bà con thay đổi tập quán sản xuất, đến nay xã Hóa Quỳ đã chuyển đổi và cải tạo được gần 30 ha đất vườn tạp sang trồng cây ăn quả, cho hiệu quả kinh tế cao như bưởi, ổi, táo, chanh...; đã có 219 hộ được hỗ trợ cây giống như bưởi, ổi, chanh với số tiền 558 triệu đồng từ việc cải tạo vườn tạp. Xã Hóa Quỳ cũng đang khuyến khích nhân dân phát triển trang trại, gia trại, giảm chăn nuôi hộ, hiện toàn xã có 12 trang trại, gia trại chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm hiệu quả. Trong 5 năm qua, xã đã thành lập được 2 hợp tác xã bảo vệ rừng, thành lập thêm 3 hợp tác xã và 1 công ty TNHH 1 thành viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng. Dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển, tổng số cơ sở kinh doanh là 198 hộ, tăng 57 hộ so với đầu nhiệm kỳ, giải quyết việc làm tại chỗ cho 270 lao động/năm. Dịch vụ du lịch đã thu hút kết quả bước đầu, trong 5 năm đã hoàn thiện và đi vào hoạt động hai khu du lịch sinh thái là thác Đồng Quan và thác Cổng Trời, đã đón tiếp trên 30 nghìn lượt khách đến thăm quan. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 37 triệu đồng, tăng 6,1 triệu đồng so với mục tiêu đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 55 hộ chiếm 3,03%, giảm 418 hộ so với đầu nhiệm kỳ, hộ cận nghèo còn 185 hộ, chiếm 10,25% giảm 109 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Dự kiến đến hết năm 2020 toàn xã có 10/14 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng thôn Đồng Xuân đạt thôn kiểu mẫu

Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền xã Hóa Quỳ đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen trong đó nổi bật là: Được Ban chấp hành Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng Bằng khen đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục (2014 – 2018); năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930-29-7-2020), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hóa Quỳ vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng là 1 trong 90 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong giai đoạn 2015-2020.

Minh Hiếu