Tổ chức Đoàn Công tác tỉnh Thanh Hóa tham dự kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa 2 tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam

Nhằm phát huy tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó keo sơn, ruột thịt giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam; đẩy mạnh hoạt động giao lưu, hợp tác trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc thời kỳ đổi mới và hội nhập, ngày 5-3, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về việc tổ chức Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tham dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam tại tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo Báo Thanh Hóa và Báo Quảng Nam thăm khu trưng bày hình ảnh và hiện vật về các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Quảng Nam.

Trong khuôn khổ các hoạt động, đoàn sẽ tham dự lễ khởi công xây dựng Trường Mầm non Tân An, TP Hội An; dự Lễ khánh thành Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa và viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Nam; thăm, tặng quà cho một số gia đình chính sách người Thanh Hóa đang sinh sống tại tỉnh Quảng Nam và gia đình chính sách người Quảng Nam; tham dự tọa đàm “Quảng Nam - Thanh Hóa, 60 năm kết nghĩa, họp tác và phát triển”.

BĐT