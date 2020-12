[E-Magazine] - Xuân nhân niềm tin mới

Tháng mười hai khép lại, để khi đối diện với cuốn lịch đã mỏng đến tờ cuối cùng, bỗng thấy chộn rộn lên bao cảm xúc về năm cũ: Một năm nhiều khó khăn, thử thách với dân tộc Việt Nam và quê hương Thanh Hóa. Một năm mà mỗi người, mỗi nhà, mỗi cấp, mỗi ngành phải gồng mình thực hiện “mục tiêu kép” để khẳng định bản lĩnh Việt Nam - Một dân tộc luôn biết vượt qua mọi khó khăn để đi đến thắng lợi cuối cùng. Năm mới về, mỗi người lại có quyền tự hào và hy vọng về một tương lai tương sáng của dân tộc của quê hương Thanh Hóa.

Nhớ lại, tối ngày 30 Tết Canh Tý 2020 (ngày 24 - 1 - 2020), tỉnh Thanh Hóa đón chào năm mới trong không khí khẩn trương, căng thẳng khi ghi nhận trường hợp bệnh nhân đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2. Thanh Hóa là tỉnh thứ hai trong cả nước bước vào cuộc chiến với dịch COVID - 19. Kể từ đó đến nay, với sự tích cực, chủ động, nỗ lực không ngừng của các cấp lãnh đạo, ban, ngành và sự chung tay, góp sức của quần chúng Nhân dân, tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai công tác phòng, chống dịch COVID- 19 một cách hiệu quả, kiểm soát tốt dịch bệnh, không để bùng phát, lây lan ra cộng đồng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trên cả nước điều trị thành công bệnh nhân nhiễm COVID – 19.

Trong đó, chính tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái và thái độ “sống đẹp” được thể hiện thông qua những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, đong đầy ý nghĩa, những người con xứ Thanh đã và đang góp sức cùng Nhân dân cả nước thắp lên ngọn lửa, tinh thần: Chống dịch như chống giặc.

Cho đến ngày hôm nay, khi dòng tin tức về tình hình phòng chống dịch COVID - 19 trên thế giới vẫn liên tục dội đến với diễn biến phức tạp, những câu chuyện phía sau nhiều suất cơm, cháo, quà tặng từ thiện, khẩu trang miễn phí của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến bất kì ai cũng cảm thấy thương mến, cảm phục, tự hào. Dẫu rằng, cuộc sống chẳng có điều gì là toàn vẹn nhưng mỗi người dân xứ Thanh vẫn luôn tự hào vì đã sống và cống hiến hết mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Mặc dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước và tỉnh Thanh Hóa. Vừa quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Thanh Hóa đã chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy tiềm năng, lợi thế, từng bước tháo gỡ khó khăn. Thành công của Đại hội đảng bộ các cấp, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần làm tăng thêm niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với sự phát triển của Thanh Hóa trong những giai đoạn tiếp theo.

Hơn 90 năm - một chặng đường! Đảng bộ cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, đổi mới và phát triển, gặt hái được những thành tựu vượt bậc. Kinh tế tăng trưởng nhanh và đột phá, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Năm 2020, quy mô của nền kinh tế của tỉnh lớn hơn gấp 4,5 lần so với năm 2010, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và thứ 8 cả nước; thu ngân sách tăng đột phá và khá bền vững, đứng đầu khu vực và thứ 11 cả nước; từng bước trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng và đất nước.

Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã tạo ra thế và lực mới; môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư… Niềm vui nối tiếp niềm vui, càng thêm tin tưởng rằng Thanh Hóa vẫn đang có những bước đi đúng hướng, vững chãi trên con đường hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” là nguồn lực to lớn mở ra thời cơ vận hội mới để Thanh Hóa bước vào giai đoạn đột phá và tăng tốc, trở thành tỉnh kiểu mẫu, một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc, đúng như sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự, phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu...”.

Trên cơ sở dự báo thuận lợi, khó khăn và quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên” và Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 Bộ Chính trị; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội thống nhất, xác định “kim chỉ nam” hành động, nội dung xuyên suốt nhiệm kỳ: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Quê Thanh đang triển vọng tươi sáng, niềm tin mới đang lan tỏa đến từng người. Điều còn lại không nằm ở đâu khác mà phụ thuộc lớn vào vào quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh.

Nội dung: Hương Thảo

Ảnh: PV & CTV

Trình bày: Phạm Nam