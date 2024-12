>> Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực

Trẻ em là đối tượng còn non nớt về thể chất và trí tuệ, dễ bị xâm hại, bạo hành nên cần được chăm sóc và bảo vệ đặc biệt. Gia đình chính là cái nôi nuôi dưỡng, giáo dục, hình thành nhân cách con trẻ. Do đó, để bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực thể chất, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, hơn hết là phải bắt nguồn từ mỗi gia đình.