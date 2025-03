>> Không để ngắt quãng, bỏ sót nhiệm vụ sau giải thể công an cấp huyện

Đến nay, công an các địa phương đã hoàn thành tổ chức bộ máy 2 cấp, gồm tỉnh và xã, không tổ chức công an cấp huyện. Tại Thanh Hóa, những ngày đầu tiên triển khai mô hình mới, lực lượng công an đã bắt tay ngay vào công việc, bám sát địa bàn cơ sở, tuyệt đối không để ngắt quãng, gián đoạn, bỏ trống địa bàn.