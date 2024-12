>> Doanh nghiệp dệt may, da giày nỗ lực vượt khó, tiếp cận thị trường mới

Hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may và da giày trên toàn quốc đang ghi nhận những tín hiệu tích cực với tốc độ tăng trưởng mở rộng so với những tháng đầu năm 2024. Cùng chung xu hướng này, các DN trong nhóm dệt may, da giày tại Thanh Hóa cũng đạt được nhiều kết quả tăng trưởng đáng khích lệ, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu và giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động địa phương.