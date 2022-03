[E-Magazine] - Có những hy sinh khó nói hết bằng lời …

Ngày 2-3, ngày vui lớn đối với gia đình anh Nguyễn Văn Thành ở SN 20, ngõ 118 Phan Bội Châu, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa khi cả 3 người mắc COVID – 19 trong gia đình anh (trong đó có bố đã 90 tuổi, di chứng tai biến mạch máu não - suy kiệt đã 36 năm nay với nhiều bệnh nền), điều trị tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa đã khỏi bệnh trở về nhà.

Anh Thành chia sẻ: Khi đưa bố mẹ vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà, qua tets nhanh, anh và bố mẹ có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tại đây, bố anh được bác sĩ Lê Văn Thắng - Khoa Hồi sức tích cực thăm khám. Bác sĩ Thắng đã báo cáo Khoa Cấp cứu đề xuất cho đặt 1 sonde foley dẫn lưu bàng quang giải quyết tình trạng cấp bách cho bố anh và tiến hành các thủ thuật. Khi huyết áp ổn, qua nguy kịch, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà rất nhanh chóng chuyển 3 người trong gia đình anh xuống Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1 tỉnh.

Trong quá trình điều trị tại khu nhà E, gia đình anh chứng kiến sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ tại đây. Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng họ đã nỗ lực không ngừng nghỉ, cống hiến mọi năng lực chuyên môn, giữ tinh thần lạc quan, vững vàng đồng hành cùng người bệnh trong “cuộc chiến” giành giật sự sống trong gang tấc cho các bệnh nhân có diễn biến nặng, nguy kịch. Giữa lằn ranh sinh - tử rất mong manh, bố mẹ anh đã được “hồi sinh” một cách kỳ diệu. “Gia đình tôi không biết nói gì ngoài lời cảm tạ chân thành tới đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1 tỉnh” - anh Thành bộc bạch.

Trực tiếp thực hiện công tác chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID-19, bác sĩ Hồ Phúc Quang, Khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1 tỉnh, tâm sự: Đợt dịch nào anh em cũng vất vả, nhưng lần này đúng là quá nhiều trường hợp nặng phải cấp cứu, lại vào giữa đêm khuya, bệnh nhân đa số kèm theo nhiều bệnh lý nền nên phải can thiệp nhiều thủ thuật. Chính vì thế, số lượng điều dưỡng, bác sĩ được điều động cũng tăng so với đợt dịch trước. Ngoài công việc theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân, chúng tôi cũng thường xuyên xuống các buồng bệnh chia sẻ, động viên các bệnh nhân nỗ lực vượt qua bệnh tật. Nếu hỏi chúng tôi có mệt không, đúng là mệt, nhưng không vì thế mà chùn bước, nản chí. Mỗi thầy thuốc trong khu điều trị đều mang theo quyết tâm sẽ giúp người bệnh vượt qua lằn ranh sinh tử để trở về đoàn tụ cùng gia đình. Bệnh nhân bình an ra viện được trở về đoàn tụ với gia đình đó là niềm vui lớn nhất của những y, bác sĩ chúng tôi.

Là bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân lao và bệnh phổi, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Bệnh viện Phổi Thanh Hoá đã làm tốt 2 nhiệm vụ song song là vừa bảo đảm khám chữa bệnh chuyên khoa đồng thời tiếp nhận điều trị các trường hợp mắc, nghi mắc COVID-19 trong toàn tỉnh. Ngày 10-9-2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3539/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa tại Bệnh viện Phổi tỉnh với quy mô 350 giường bệnh thì mô hình điều trị của bệnh viện đã chuyển đổi hoàn toàn sang điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nhằm đáp ứng phù hợp với tình hình dịch khi số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 trong toàn tỉnh tăng nhanh. Suốt thời gian qua, tập thể y, bác sĩ nơi đây đã nỗ lực hết mình, vượt qua những khó khăn, thiếu thốn, ngày đêm tận lực chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn tính mạng cho các bệnh nhân.

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 46.870 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 41.436 người điều trị khỏi được ra viện, chuyển viện; 94 bệnh nhân diễn biến nặng, nguy kịch; 65 bệnh nhân tử vong. Đặc biệt, những ngày sau dịp Tết Nguyên đán, số ca bệnh tăng cao đột biến, có ngày trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.300 bệnh nhân mắc bệnh. Trước việc gia tăng quá nhanh số ca bệnh trong cộng đồng dẫn đến quá tải cho các đơn vị điều trị, Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh đang căng mình ngày đêm để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân.

Đến nay, Bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho 3.354 bệnh nhân. Để nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị bệnh nhân, Bệnh viện luôn đề cao tinh thần tận tâm, tận tình trong quá trình bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện. Bệnh viện đã được đầu tư bổ sung các trang thiết bị hiện đại như máy chụp X quang di động kỹ thuật số, máy xét nghiệm RT-PCR, hệ thống nội soi phế quản, nội soi màng phổi, lắp đủ 350 đầu ra ôxy để bảo đảm tiếp nhận điều trị cho 350 bệnh nhân COVID-19 thuộc tầng 2 và tầng 3; đầu tư các trang bị phòng mổ, máy thở chức năng cao, monitor theo dõi bệnh nhân, mazys ECMO… Qua đó góp phần nâng cao khả năng chẩn đoán và can thiệp điều trị bệnh chuyên sâu, điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến nặng, các bệnh nhân mắc COVID-19 là bệnh nhân nhi...

Với sứ mệnh cao cả, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh đã và đang nỗ lực, cố gắng hết mình, để chăm sóc cứu chữa người bệnh, tất cả vì mục tiêu chăm sóc tốt nhất sức khỏe người bệnh, góp phần hạn chế thấp nhất số ca tử vong.

Xa gia đình, xa người thân yêu, bỏ lại sau lưng bố mẹ nơi quê nhà cần chăm sóc, gác lại những niềm riêng, làm việc trong điều kiện môi trường nguy cơ lây nhiễm cao... Sự hy sinh lớn lao ấy của những chiến sĩ áo trắng nơi đây thật khó nói hết bằng lời… Họ đã sống và cống hiến một cách vẹn tròn, đẹp đẽ khi khoác trên mình chiếc áo blouse trắng!

Nội dung và ảnh: Tô Hà

Đồ họa: Mai Huyền