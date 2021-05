Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Lê Thị Nguyên - Đơn vị bầu cử số 3

Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Lê Thị Nguyên - Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Thanh Hóa.

Tôi đặc biệt nhận thức sâu sắc được rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, là cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và có quyền giám sát tối cao. Người đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, thay mặt cho Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Nếu được sự tín nhiệm của cử tri bầu tham gia ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi nguyện đem hết trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội bằng những việc thể làm cụ sau:

Một là, tôi sẽ chủ động sắp xếp công việc một cách khoa học, tham gia đầy đủ, có trách nhiệm và chủ động đóng góp ý kiến vào các nội dung của các kỳ họp của Quốc hội, tích cực góp phần vào quá trình đổi mới và nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Hai là, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, các tầng lớp phụ nữ thông qua tiếp xúc cử tri, chủ động nghiên cứu, khảo sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của cử tri và phản ánh kịp thời với Quốc hội và các cơ quan hữu quan để trong mỗi chính sách, mỗi pháp luật, trong những cơ chế chính sách được ban hành mang hơi thở cuộc sống, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng ý kiến của cử tri, của nhân dân trong tỉnh, cũng như của địa phương nơi mình ứng cử. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người ĐB QH theo quy định của luật

Ba là, là ứng cử viên nữ và hiện đang công tác tại Hội LHPN tỉnh, tôi đặc biệt dành sự quan tâm đến vấn đề thực hiện bình đẳng giới, vấn đề xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em như: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ nữ; vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình; vấn đề lao động, việc làm; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của gia đình phụ nữ. Bởi lẽ, trong quá trình công tác của mình tôi nhận thấy, trong nhiều năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cấp Hội phụ nữ, cùng với sự nổ lực, phấn đấu vươn lên của mỗi chị em phụ nữ. Công tác bình đẳng giới của tỉnh ta nói chung và của 5 đơn vị nói riêng đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên trên thực tế, vấn đề bình đẳng giới, vấn đề gia đình và trẻ em vẫn còn tồn tại ở một số lĩnh vực, cần được quan tâm (tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo và ra quyết định còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, sự đóng góp của các tầng lớp phụ nữ việc học tập, nâng cao trình độ, tay nghề của chị em còn gặp khó khăn; vấn đề tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình đã và đang tác động tiêu đến xây dựng gia đình và sự phát triển an toàn cho phụ nữ). Với trách nhiệm của mình, cùng các thành viên trong đoàn đại biểu của tỉnh, chúng tôi sẽ luôn hướng tới việc lồng ghép vấn đề giới vào hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương giúp cho việc thực thi đem lại lợi ích cho cả phụ nữ và nam giới. Đề xuất các chính sách hỗ trợ phụ nữ tham gia đào tạo, bồi dưỡng, các chương trình phát triển kinh tế bền vững nhất là đối với chị em phụ nữ vùng miền núi, vùng dân tộc khó khăn. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như của địa phương. Đề xuất với Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp tục có những chính sách an sinh, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng... nhằm tạo điều kiện cho Phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em có môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Nếu được cử tri tin tưởng, nhân dân tín nhiệm bầu tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin hứa tiếp tục phát huy những kiến thức, những kinh nghiệm trong thực tiễn của mình, sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sinh hoạt, trong lối sống, trong công tác, chấp hành nghiêm quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như quy định của địa phương. Và luôn khắc ghi lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho nhân dân thì hết sức tránh” Rất mong quý cử trị tiếp tục quan tâm giúp đỡ, giám sát để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội.

T.H