Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII: Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Quyết thắng

Ngày 31-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 chính thức khai mạc.

Dự Đại hội có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và 160 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.170 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa nhiều chủ trương, đối sách về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng ở địa phương xử lý đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả các tình huống, vụ việc phức tạp xảy ra trên biên giới, vùng biển, không để bị dộng bất ngờ; duy trì tốt luật pháp về biên giới, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định trên hai tuyến biên giới, vùng biển của tỉnh.

Bên cạnh đó, đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, củng cố cơ sở chính trị, giải quyết tốt các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng biên giới hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn (Lào) hòa bình hữu nghị.

Lực lượng BĐBP tỉnh được củng cố, nâng cao chất lượng chính trị, trình độ tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Công tác hậu cần, kỹ thuật, quản lý vũ khí, trang bị vật tư, tài chính, xây dựng cơ bản có nhiều đổi mới; hệ thống doanh trại của các đơn vị trên hai tuyến biên giới từng bước được củng cố. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhất là các đơn vị vùng sâu, vùng xa ngày càng được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên.

Với tinh thần “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Quyết thắng”, Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra phương hướng, mục tiêu đó là: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP trong tình hình mới. Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà thường xuyên, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới và của tỉnh…

Tham luận của các đại biểu tại đại hội đã tập trung phân tích, làm rõ những kết qủa đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời đóng góp thêm vào phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, từ đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ BĐBP tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu mỗi cấp uỷ, chỉ huy và từng đại biểu cần tìm biện pháp khắc phục; tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ BĐBP tỉnh phải tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, phát huy sức mạnh của toàn dân, trong đó BĐBP là nòng cốt, chuyên trách trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; củng cố nền Biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Tiếp tục theo dõi sát và nắm chắc tình hình, địa bàn trọng điểm, tình hình tôn giáo, hoạt động của các loại tội phạm tại khu vực biên giới, vùng biển. Xây dựng phương án triển khai lực lượng giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày Biên phòng toàn dân hằng năm bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh biên giới, vùng biển. Tổ chức phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vượt biên trái phép; chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, ngăn chặn các đường dây ma túy thẩm lậu từ ngoài vào Việt Nam. Tiếp tục tham gia thực hiện công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ biên phòng cho các xã biên giới khó khăn. Chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; thông qua Nghị quyết Đại hội.

Quốc Hương