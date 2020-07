Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Định

Chiều 22-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Định lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành có liên quan của tỉnh và tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, trên cơ sở đã gửi các dự thảo báo cáo trình đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã được gửi đến trước cho các đại biểu, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy bày tỏ mong muốn được nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện các nội dung hơn nữa.

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nêu chủ đề Đại hội và 2 phần nội dung. Phần thứ nhất, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Phần thứ hai, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phương châm hành động của nhiệm kỳ mới là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển với các chỉ tiêu chủ yếu và 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ huyện Yên Định

Định hướng thảo luận góp ý, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã gợi ý những nội dung cơ bản, trọng tâm để các đại biểu dự hội nghị đi sâu phân tích, góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó chú trọng đánh giá những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại hạn chế yếu kém kéo dài; giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển của huyện, tiếp tục đưa huyện dẫn đầu các đơn vị trong tỉnh về nhiều mặt, xứng đáng với danh hiệu huyện hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện Yên Định

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị đảng bộ huyện Yên Định

Đại diện Sở Công Thương góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị đảng bộ huyện Yên Định

Các đại biểu dự hội nghị khẳng định Dự thảo báo cáo chính trị của huyện Yên Định tương đối rõ ràng, bao quát nhiều nội dung, lĩnh vực đạt được.

Tuy nhiên cũng còn một số tiểu tiết cần làm rõ thêm để minh chứng cho sự phát triển của huyện được đầy đủ trong nhiệm kỳ qua, đó là: bổ sung thêm thu hút các dự án, nhà đầu tư trên địa bàn được huyện chấp thuận; tình hình phát triển doanh nghiệp tư nhân; tính toán lại cho phù hợp một số chỉ tiêu về xây dựng đô thị hóa, xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Yên Định là huyện đi đầu trong phát triển nông nghiệp của tỉnh trong nhiều giai đoạn phát triển, do đó cần đưa một số nét nổi bật, có điểm nhấn nhất là về phát triển trồng trọt, chăn nuôi, phát triển nông nghiệp công nghệ cao để làm nổi bật được tiềm năng, thế mạnh phát triển của huyện; công tác quản lý vật tư, vận chuyển giết mổ, an toàn thực phẩm cần tập trung thực hiện nhiều hơn và đưa vào mục giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ tới; Về giáo dục, nên sắp xếp rà soát lại hệ thống các cấp học trên địa bàn, nhất là hệ thống trường mầm non tư thục và giải quyết vấn đề dôi dư giáo viên.

Về trương trình trọng tâm, khâu đột phá phải gọn, sắp xếp lại phù hợp với quá trình phát triển, nhất là chương trình phát triển nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng NTM. Phần quốc phòng – an ninh cần bổ sung việc đánh giá công tác thanh tra, tư pháp và bảo đảm nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Về tồn tại, hạn chế không đưa dàn trải. Đánh giá rõ hơn nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế thực trạng xây dựng NTM…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện hơn nữa báo cáo chính trị đồng thời quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu nêu ra để tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, giữ vững các danh hiệu dẫn đầu toàn tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí thống nhất với ý kiến của các đại biểu góp ý và đưa ra một số góp ý để Ban Thường vụ Huyện ủy tổng hợp. Về nội dung, thống nhất với chủ đề đại hội và đưa mục tiêu phấn đấu huyện Yên Định trở thành đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Huyện vẫn là huyện thuần nông, chịu nhiều rủi do thiên tai, hạ tầng chưa đồng bộ, còn một số tồn tại kéo dài nhưng huyện vẫn là điểm sáng của tỉnh về nhiều mặt, như: thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới… Đây là điều kiện thuận lợi để huyện tiếp tục bứt phá gặt hái nhiều thành công nên phần đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của huyện cần làm rõ hơn những nét nổi bật, có điểm nhấn để thấy được thành quả đạt được trong nhiệm kỳ.

Dự thảo báo cần bổ sung thêm kết quả ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chất lượng đời sống văn hóa, đô thị văn minh. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân còn nhiều số liệu, chưa tổng quát, chưa nêu được điểm nhấn nổi bật.

Về quốc phòng an ninh, nội chính, thiếu phần đánh giá hoạt động thanh tra, tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đánh giá kết quả thực hiện công tác tôn giáo.

Về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, các chương trình trọng tâm, đề nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua phải rõ ràng, từ công tác lãnh chỉ đạo, điều hành để có được những kết quả đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã nêu ở phần I của dự thảo báo cáo chính trị.

Về báo cáo kiểm điểm cần nêu rõ trách nhiệm thuộc về tập thể nào, biện pháp khắc phục. Nguyên nhân và hạn chế khuyết điểm còn mỏng.

Phần nguyên nhân, hạn chế khuyết điểm đánh giá chưa tổng quát các ngành, chưa logic với phần kết quả. Cần làm rõ những yếu kém trong sản xuất, xây dựng NTM mới; quản lý tài nguyên, an toàn lao động, vấn đề môi trường, giải quyết tình trạng giáo viên dôi dư; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chấp hành kỷ cương, kỷ luật, tài chính, tham nhũng lãng phí, công tác cán bộ… phải nêu rõ đưa vào báo cáo để nhiệm kỳ sau khắc phục bằng được.

Về bài học kinh nghiệm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định điều chỉnh lại. Bài học đầu tiên là giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, trước tiên là trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ, cấp ủy các cấp, trên cơ sở các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với tinh thần thực sự dân chủ, biết lắng nghe, ứng xử tinh tế, hợp lý trên cơ sở phát triển chung vì lợi ích của huyện.

Về các chỉ tiêu cần cân nhắc, điều chỉnh, dùng từ chuẩn xác để đưa vào báo cáo chính trị. Một số đề mục còn thiếu một số lĩnh vực và chỉnh sửa lại tít gọi cho phù hợp.

Đồng chí cũng lưu ý thêm một số vấn đề về trang trí, khánh tiết và đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Yên Định tiếp thu để hoàn thiện lại báo cáo chính trị với quyết tâm tổ chức đại hội Đại biểu đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 xong trước ngày 15-8.

Lê Hà