“Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”: Tin tưởng, kỳ vọng có bước đột phá mới!

Đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng: Phải xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, đủ sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đồng chí Phạm Văn Tích. Đây là thông tin rất vui mừng, mong mỏi từ lâu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đặt ra nhiệm vụ, thách thức mới cho đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trách nhiệm lớn phải phát huy tốt thành quả đạt được. Rõ nhất là thành quả trong 10 năm gần đây có bước khởi sắc đáng mừng về kinh tế, văn hóa - xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng, đặc biệt năm 2018-2019 có bước tiến vượt bậc từ tỉnh nghèo dựa vào ngân sách trung ương, nay đã sản xuất dư lương thực… Tuy có bước phát triển nhưng so với yêu cầu vẫn còn hạn chế, đòi hỏi Thanh Hóa phải cố gắng nhiều, cùng với sự quan tâm của Trung ương, trước tiên phải xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, đủ sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trọng tâm là thực hiện cho được 5 trụ cột nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ chính trị; xây dựng kết cấu hạ tầng, trước hết là hạ tầng giao thông, trọng tâm là các tuyến đường quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế như đường ven biển, đường trục, vùng miền núi, khu vực đồng bằng đến các khu trung tâm kinh tế, Khu kinh tế Nghi Sơn… phải được đầu tư mở rộng nâng cấp, đường hàng không sớm mở rộng nâng cấp trở thành đường hàng không quốc tế để thu hút đầu tư phát triển. Để làm được những việc Trung ương giao cho, Thanh Hóa phải chú trọng, phấn đấu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đủ số lượng, nâng cao chất lượng mới đáp ứng được yêu cầu phát triển. Vùng miền núi tỉnh ta rộng lớn hơn nhiều so với các tỉnh miền núi phía Bắc nhưng địa hình dốc cao, mặt bằng sản xuất nông nghiệp ít. Thanh Hóa phải nỗ lực nghiên cứu các mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả đối với miền núi, nhất là miền núi cao. Đề nghị với Trung ương có chính sách mạnh mẽ phù hợp với yêu cầu phát triển cho khu vực này. Đối với phát triển công nghiệp thời kỳ mới, tỉnh quan tâm và đề nghị Trung ương tạo điều kiện sớm triển khai thực hiện giai đoạn II Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn để có thêm nhiều sản phẩm. Việc Bộ Chính trị đồng ý ban hành nghị quyết về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” được xem là cơ hội lớn thúc đẩy sự phát triển của tỉnh và là cuộc cách mạng công nghiệp đòi hỏi trí tuệ rất lớn, Thanh Hóa càng phải tập trung nhiều hơn, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế để thúc đẩy phát triển sản xuất, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Để làm được những việc trên, Thanh Hóa phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, biển đảo, an ninh tôn giáo, dân tộc, quan tâm làm tốt như hiện nay và tốt hơn nữa.