UBND tỉnh Thanh Hóa họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Chiều 20-7, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo thường kỳ về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 và thông tin về Hội thi tuyên truyền chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Cùng dự buổi họp báo có đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; một số huyện, thị xã, thành phố; đại diện các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

6 tháng đầu năm, mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của Thanh Hóa vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật.

Là một trong những địa phương xuất hiện bệnh nhân đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng Thanh Hóa đã kiểm soát tốt dịch bệnh, không để lây lan ra cộng đồng, được Trung ương đánh giá cao và xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3,7%, tuy thấp hơn so với cùng kỳ những năm gần đây nhưng là mức tăng trưởng khá cao so với các tỉnh. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 62.841 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng 9,7% so với cùng kỳ, bằng 40% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư đạt 4.816 tỷ đồng, đứng thứ 6 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 14.485 tỷ đồng, bằng 50% dự toán năm và tăng 4% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thông tin về Hội thi tuyên truyền chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận.

Ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng 2,91%, cao hơn cùng kỳ nhiều năm trước và giữ vai trò nền tảng bảo đảm ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực vẫn giữ mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ do ít chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của tỉnh. Toàn tỉnh đã thành lập mới 1.321 doanh nghiệp, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và đứng thứ 7 cả nước về thành lập mới doanh nghiệp.

Đặc biệt, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020. Tại hội nghị đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư cho 34 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký 341.935 tỷ đồng, tương đương 15 tỷ USD.

Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, kịp thời chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm.

Đại diện cơ quan báo chí Trung ương phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã thông tin về Hội thi tuyên truyền chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận được tổ chức tại Thanh Hóa. Hội thi thu hút sự tham gia của 11 tỉnh, thành phố gồm Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Hội thi được tổ chức từ ngày 20 đến 23-7 tại Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn và Quảng trường Lam Sơn với các nội dung: Thi các đội tuyên truyền lưu động, thi triển lãm ảnh, thi xe tuyên truyền cổ động và tổ chức diễu hành qua các tuyến đường tại TP Thanh Hóa, thi phát thanh viên cơ sở.

Đại diện Sở Nội vụ trả lời nội dung câu hỏi của phóng viên

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đánh giá cao những kết quả tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề về cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin báo chí phản ánh; kết quả việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo và việc xử lý cán bộ vi phạm trong bình xét hộ nghèo, cận nghèo; vấn đề giá đất liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp, việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở; giải quyết chế độ chính sách và công việc cho đội ngũ cán bộ dân số xã...

Các cơ quan báo chí cũng đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh cung cấp thông tin sơ bộ về vụ việc doanh nghiệp tống tiền lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn; công bố kết quả kỳ thi tuyển viên chức…

Với tinh thần thẳng thắn, đại diện các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã trả lời, làm rõ những vấn đề các cơ quan báo chí đã nêu tại buổi họp báo.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí đã tham gia rất tích cực trong công tác tuyên truyền theo định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy. 6 tháng cuối năm, ngoài nỗ lực thực hiện các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, tỉnh Thanh Hóa còn có nhiều sự kiện lớn được tổ chức, trọng tâm là lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9…

Cùng với các sự kiện lớn của tỉnh, các cơ quan báo chí cần quan tâm tuyên truyền về Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận, qua đó giới thiệu cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tỉnh, thành phố trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng Phát biểu kết luận buổi họp báo.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã nhấn mạnh 5 thành tựu nổi bật tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 6 tháng đầu năm và một số định hướng lớn của tỉnh trong những tháng cuối năm 2020. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến phóng viên các cơ quan báo chí đã đề cập. Trên cơ sở nội dung trả lời của các ban, sở, ngành, các địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã làm rõ thêm những nội dung mà các cơ quan báo chí đã nêu tại buổi họp báo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu nổi bật của Thanh Hóa. Đặc biệt, mới đây Bộ Chính trị đã thông qua Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và nhất trí ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Sau khi Nghị quyết được ban hành, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền sâu đậm, toàn diện để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc về nội dung, tinh thần của Nghị quyết.

Tố Phương