Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Sáng 6-7, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm tại tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố có đường biên giới trên biển và trên bộ.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, song, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo, có hiệu quả của tỉnh trong thực hiện “nhiệm vụ kép” nên tình hình kinh tế - xã hội của Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2020 vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật. Là một trong những địa phương xuất hiện bệnh nhân đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng Thanh Hóa đã kiểm soát tốt dịch bệnh, không để lây lan ra cộng đồng, được Trung ương đánh giá cao và xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (DRDP) trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3,7%, tuy thấp hơn so với cùng kỳ những năm gần đây nhưng là mức tăng trưởng khá cao so với các tỉnh. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 62.841 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng 9,7% so với cùng kỳ, bằng 40% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư đạt 4.816 tỷ đồng, đứng thứ 6 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 14.485 tỷ đồng, bằng 50% dự toán năm và tăng 4% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020. Tại hội nghị đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư cho 34 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký 341.935 tỷ đồng, tương đương 15 tỷ USD.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Cùng với kết quả trên, Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh và những nét tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, con người xứ Thanh tới bạn bè trong nước và quốc tế. Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố nước ngoài ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, nhất là quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác hữu nghị như tỉnh Hủa Phăn (Lào), tỉnh Mittelsachsen (Đức), thành phố Seongnam (Hàn Quốc), tỉnh Farwaniyah (Cô – oét); đã ký biên bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tula (Liên Bang Nga). Mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức tài chính lớn ngày càng được củng cố và mở rộng. Phối hợp, liên hệ chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các cơ quan phát triển, các nhà tài trợ để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa…

Công tác quản lý biên giới trên đất liền cũng đạt nhiều kết quả. Các đơn vị nghiệp vụ đã triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình an ninh trật tự, kịp thời tổ chức phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Trong công tác biển Đông – hải đảo, các cơ quan chức năng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 8.569 lượt phương tiện với 38.977 lượt người; xử lý 6 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ; xử phạt hành chính 30 vụ, 31 đối tượng tàng trữ, sử dụng xung kích điện khai thác hải sản… Các cơ quan chức năng cũng đã ngăn chặn 258 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, vận động 701 cá nhân ký cam kết không xuất cảnh lao động trái phép sang Trung Quốc, tuyên truyền 210 hộ vận động người thân đang lao động trái phép ở Trung Quốc về nước.

Thành viên đoàn công tác Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát biểu giới thiệu thêm về những tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực văn hóa - du lịch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiềm năng Khu kinh tế Nghi Sơn, những kết quả đạt được trong công tác quản lý biên giới trên đất liền và biển – hải đảo… Đồng thời, đề xuất, kiến nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Thanh Hóa trong việc đấu mối, tổ chức các hoạt động đối ngoại kết hợp xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch ở nước ngoài; giới thiệu kết nối các đoàn ngoại giao, các doanh nghiệp nước ngoài đến Thanh Hóa để nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh. Hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong việc thúc đẩy, thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Đào Yên (Đài Loan); hỗ trợ kết nối để Ủy ban Nông nghiệp chính quyền Đài Bắc sớm xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đài Loan tại Thanh Hóa; hỗ trợ xúc tiến, kêu gọi dự án Khu công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử của Tập đoàn Foxconn (Đài Loan) tại Thanh Hóa. Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Thanh Hóa trong việc thu hút một số dự án lớn, trọng điểm như Tổ hợp hóa dầu của Tập đoàn Exxon Mobil (Hoa Kỳ); dự án Kho chứa, nhập khẩu khí đốt hóa lỏng và Nhà máy điện chạy bằng khí đốt gas tự nhiên của Tập đoàn Millennium Energy (Hoa Kỳ)…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao những kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, thông tin thêm về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Thanh Hóa trong việc thúc đẩy, thiết lập quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố nước ngoài. Đồng chí nhấn mạnh: Thanh Hóa là tỉnh có đường biên giới giáp với nước bạn Lào dài, trên tuyến biên giới địa hình khó khăn nhưng công tác quản lý đường biên, cửa khẩu, các hiệp định liên quan giữa ta và nước bạn Lào, công tác quản lý di cư tự do được thực hiện tốt, không để xảy ra những vi phạm lớn. Vì vậy, ngoài các vấn đề về đấu tranh phòng, chống tội phạm, tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác biên giới, thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra nhằm làm tốt hơn nữa công tác an ninh trật tự trên tuyến biên giới đất liền. Đối với công tác biển Đông, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục làm tốt hoạt động quản lý, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về vấn đề chủ quyền biển đảo, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, về kinh tế biển, công tác cứu hộ cứu nạn, hoạt động khai thác thủy hải sản để ngư dân không khai thác, đánh bắt sai ngư trường, không xâm phạm các vùng biển nước ngoài. Qua đó, tiếp tục giữ vững vị thế quốc tế của vùng biển Việt Nam, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, tuyên truyền sai đường hướng, sai mục đích.

Trong công tác ngoại giao văn hóa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Ngoài tổ chức tốt các lễ hội, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp đột phá trong phát triển du lịch, thu hút được nhiều lượt khách quốc tế đến thăm quan và nghĩ dương. Đặc biệt, Thanh Hóa có Thành Nhà Hồ là 1 trong 6 Di sản văn hóa thế giới. Để đưa Thành Nhà Hồ trở thành một trong những điểm du lịch trọng điểm, thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế, tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục quan tâm tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp; nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ quản lý, hướng dẫn viên; phối hợp với các ban, ngành, cơ quan chuyên môn tiến hành các nghiên cứu khoa học nhằm khẳng định tính toàn vẹn và chính xác của di sản. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, khi Thành Nhà Hồ tròn 10 năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, tỉnh Thanh Hóa nên tổ chức lễ kỷ niệm nhằm tiếp tục thu hút khác du lịch trong nước, cũng như du khách quốc tế đến tham quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cũng đã thông tin thêm về tiềm năng, cơ hội cho đầu tư phát triển ở Thanh Hóa. Hiện nay, Thanh Hóa hệ thống giao thông phát triển toàn diện cả đường thủy, đường bộ, đường sắt và đường hàng không, mở ra cơ hội lớn để Thanh Hóa hội nhập quốc tế. Khu kinh tế Nghi Sơn được đầu tư nâng cấp về hạ tầng, là 1 trong 8 khu kinh tế của cả nước được Chính phủ ưu đãi nhất về cơ chế chính sách và nguồn vốn đầu tư. Thanh Hóa có nhiều nhà đầu tư Đài Loan, Nhật Bản, Cô-oét, Hàn Quốc… đã và đang quan tâm tìm hiểu để đầu tư thực hiện các dự án lớn. Mục tiêu lớn Thanh Hóa đặt ra đến năm 2025 là tăng trưởng DRDP hằng năm đạt 11%, đây là mục tiêu rất lớn. Để đạt được mục tiêu này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Bộ Ngoại giao quan tâm, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Thanh Hóa với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các cơ quan phát triển, các nhà tài trợ nước ngoài để tỉnh Thanh Hóa kêu gọi được nhiều nhà đầu tư lớn vào triển khai thực hiện các dự án, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Tố Phương