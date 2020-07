Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Sáng 4-7-2020, tại TP Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo 218 Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo; Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo, đồng chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Phó trưởng Ban chỉ đạo; các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương là thành viên Ban chỉ đạo, thành viên tổ biên tập Đề án; đại diện lãnh đạo các viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia, nhà khoa học.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQHi tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, các thành viên tổ công tác.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 218 khẳng định Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa” đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn trong việc hoàn thiện Đề án Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Đồng chí khẳng định, Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi khí tinh hoa tụ hội, có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, được coi là phên dậu thứ hai của phía Nam, vùng đất căn bản, đất bản triều, nơi khởi nghiệp của nhiều triều đại quân chủ như Tiền Lê, triều Hồ, triều Hậu Lê, triều Nguyễn, là đất thang mộc của các dòng chúa Trịnh, chúa Nguyễn, quê hương của nhiều bậc anh hùng, hào kiệt, chí sĩ, văn nhân nổi tiếng.

Danh xưng Thanh Hóa có từ năm 1029 đến nay đã hơn 990 năm. Trong suốt quá trình lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, Thanh Hóa luôn luôn giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, kinh tế, quân sự, là căn cứ của nhiều cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Thanh Hóa đã huy động tối đa sức người, sức của, trở thành hậu phương lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, góp phần đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn xâm lược của kẻ thù, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong những năm tháng ác liệt của hai cuộc chiến tranh vĩ đại ấy, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa vinh dự, tự hào được Bác Hồ kính yêu 4 lần về thăm. Trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa ngày 20-2-1947, Bác đã căn dặn: “Tỉnh Thanh theo tôi, muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được, vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt”. Bác cũng căn dặn: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu... thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”.

Hiện nay Thanh Hóa có dân số 3,64 triệu người, đứng thứ 3 cả nước, diện tích tự nhiên trên 11 nghìn km2, đứng thứ 5 cả nước; có 27 huyện, thị xã, thành phố với 559 xã, phường, thị trấn, trong đó có 11 huyện miền núi với dân số 1,1 triệu người. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 27 đảng bộ huyện, thị, thành và 4 đảng bộ trực thuộc với hơn 229 nghìn đảng viên. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, sự hỗ trợ, động viên của các tỉnh, thành bạn, cùng sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Nổi bật là kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2011 – 2020 đạt 10,3%, trong đó giai đoạn 2016 – 2020 đạt 12,1%, đứng đầu các tỉnh BắcTrung Bộ và trong nhóm các tỉnh dẫn đầu của cả nước. Quy mô kinh tế tăng nhanh, năm 2020 ước đạt trên 229 nghìn tỷ đồng, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và đứng thứ ba cả nước. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng đột phá và khá bền vững, năm 2020 dự kiến thu được 29 nghìn tỷ đồng, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và đứng thứ 11 trong cả nước. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, vừa phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước, vừa khai thác, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Trong đó công nghiệp trở thành ngành trụ cột với hạt nhân là Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Du lịch phát triển đột phá đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nông nghiệp phát triển khá bền vững hướng tới sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, là một trong những tỉnh có kết quả xây dựng nông thôn mới tốt nhất của cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh dần dần được cải thiện.

Cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy các khu vực kinh tế phát triển đa dạng, nhất là khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, tạo bước đột phát trong thu hút vốn đầu tư cho phát triển. Trong đó, thu hút vốn FDI đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ, thuộc 5 tỉnh, thành phố có huy động vốn đầu tư FDI cao nhất cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông không ngừng được cải thiện. Hiện nay Thanh Hóa có đầy đủ các loại hình giao thông kết nối thuận lợi với các đô thị, các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, trong đó có những hạ tầng rất quan trọng như: Cảng nước sâu Nghi Sơn, Cảng hàng không Thọ Xuân đã được quy hoạch là cảng hàng không quốc tế. Văn hóa – xã hội có chuyển biến tiến bộ giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh dẫn đầu của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 2.670 USD, gấp 3,3 lần năm 2010, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm luôn được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt. Trung bình mỗi năm có 60 nghìn người lao động được giải quyết việc làm. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội đươc củng số, quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, liên kết hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước được đẩy mạnh. Vai trò, vị thế, uy tín của Thanh Hóa ngày nay ngày càng được nâng cao.

Cùng với những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đã được thực hiện đồng bộ, sáng tạo và đạt kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có sự đổi mới thiết thực và hiệu quả.

Với những đóng góp to lớn của Thanh Hóa trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, với vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu to lớn về mọi mặt mà Thanh Hóa đạt được trong chặng đường vừa qua, theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bộ Chính trị đã đồng ý cho lập Đề án Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, giao Ban Chỉ đạo 218 Trung ương, mà cơ quan thường trực là Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Thanh Hóa triển khai xây dựng và hoàn thiện Đề án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến mong muốn: Thông qua Hội thảo Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong cả nước sẽ phân tích, thảo luận thêm các quan điểm, cơ chế, chính sách, nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực... xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn trong việc hoàn thiện Đề án Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Đồng chí trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học đã giành tình cảm và sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn cho tỉnh Thanh Hóa trong suốt những năm vừa qua. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới Thanh Hóa sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa, để tỉnh Thanh Hóa bứt phá đi lên mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Trên cơ sở gợi mở của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo 218 Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đã có những bài phát biểu tham luận quan trọng nhằm phân tích rõ tiềm năng, thế mạnh, cũng như cơ hội để tạo động lực cho Thanh Hóa phát triển trong tương lai. Các nhà khoa học đã tập trung phân tích về quan điểm và giải pháp lớn phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực trạng và giải pháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2025; vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy mạnh phát triển du lịch Thanh Hóa đến năm 2030, tạo tiền đề để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở giai đoạn 2031-2045; tiềm năng thế mạnh và định hướng phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa; một số giải pháp lớn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo 218 Trung ương cảm ơn các nhà khoa học có tham luận tâm huyết, trách nhiệm đối với phát triển Thanh Hóa nói riêng và đất nước nói chung. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Thanh Hóa có vị trí địa chính trị, địa kinh tế và ví trí chiến lược về an ninh quốc phòng của đất nước. Trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện mọi tiềm năng, thế mạnh của Thanh Hóa, Bộ Chính trị nhận thấy Thanh Hóa có điều kiện vươn lên phát triển mạnh mẽ, thực sự trở thành động lực không chỉ để phát triển cho khu vực Bắc Trung Bộ, miền Trung và có tác động lan tỏa cho cả nước, mà còn góp phần quan trọng đảm bảo quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế. Nhằm giúp Thanh Hóa khai thác mọi tiềm năng, lợi thế để có bước phát triển đột phá trong giai đoạn tới, Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng Nghị quyết về phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Đây là tỉnh đầu tiên trong cả nước được Bộ Chính trị chọn ban hành Nghị quyết, ngoài các thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nêu rõ: Thông qua hội thảo các bằng các luận cứ từ thực tiễn, tinh thần trách nhiệm cao, các nhà khoa học đã phân tích làm rõ cá cơ sở khoa học nhằm đánh thức được tiềm năng thế mạnh và cơ hội để tỉnh Thanh Hóa phát triển. Tại hội thảo, qua các tham luận của các nhà khoa học, các diễn giả, đã tập trung phận tích và định hướng để tỉnh Thanh Hóa tập trung vào phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ thương mại, phát triển du lịch, nhân lực và kinh tế biển. Đây là những lĩnh vực then chốt để tỉnh Thanh Hóa thực sự trở thành động lực không chỉ ở khu vực Bắc Trung Bộ, miền Trung mà còn tác động lan tỏa cho cả nước.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình yêu cầu qua cuộc hội thảo lần này, tỉnh Thanh Hóa tập trung xây dựng thành tỉnh công nghiệp, trong đó cần phải có những bước đi, lộ trình cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm cho từng vùng trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Thanh Hóa cần phát huy lợi thế của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn để tận dụng phát triển những sản phẩm khác từ lọc hóa dầu. Đồng thời quan tâm đến phát triển công nghiệp nặng với những lợi thế sẵn có, tăng cường công tác liên kết vùng, tạo động lực lan tỏa vùng và cùng với đất nước phát triển. Đồng chí nêu rõ: Việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là tiền đề hết sức quan trọng để Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa xây dựng Nghị quyết trong nhiệm kỳ tới, biến những nội dung Nghị quyết cuả Bộ Chính trị sắp ban hành đi vào cuộc sống.

