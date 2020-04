Chiến thắng 30.4: Rạng rỡ Việt Nam!

Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay/ Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây/ Sài Gòn ơi/ Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng...”.

45 năm kể từ Đại thắng mùa xuân năm 1975, mỗi khi giai điệu của bài hát “Đất nước trọn niềm vui” cất lên lại làm sống dậy khí thế hào hùng, tràn ngập niềm hân hoan tột cùng của cả dân tộc trong mừng vui chiến thắng. Cố nhạc sĩ Hoàng Hà, tác giả bài hát từng cho biết, ngày 26-4-1975, khi nghe tin quân giải phóng đang cuồn cuộn tiến về Sài Gòn, ông đã trào dâng hạnh phúc. Ngay trong đêm đó, bằng niềm tin mãnh liệt và dự cảm về ngày chiến thắng đang đến gần, ông đã viết “Đất nước trọn niềm vui” và bài hát nhanh chóng được thu âm, phát trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, trở thành khúc khải hoàn ca của cả nước mừng Đại thắng mùa xuân năm 1975.

Các chiến sĩ Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang tiến vào cắm cờ trên nóc Phủ Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh Vũ Tạo/TTXVN

Vinh dự có mặt trong đoàn quân tiên phong đánh chiếm các vị trí trọng yếu tại Sài Gòn ngày 30-4-1975, nhà báo Thành Tín, Báo Quân đội nhân dân đã nhanh chóng ghi lại những khoảnh khắc lịch sử của dân tộc. Và bài ghi nhanh “Sài Gòn trong những giờ phút lịch sử” của anh về thời khắc chiến thắng đã được đăng trang trọng trong số báo Thanh Hóa đặc biệt “Mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng”: “Tôi đi cùng cánh quân phía Tây Bắc tiến thẳng vào Sài Gòn. 12 giờ 30 ngày 30-4, khi đến Phủ Tổng thống Ngụy, hai lá cờ lớn của cách mạng đã bay trên nóc. Một xe tăng của các chiến sĩ giải phóng đậu chính giữa cửa chính và súng ngẩng cao nòng sau khi húc đổ cột cờ có lá cờ ba sọc. Đồng chí Công Trang đã ở đó, chỉ cho tôi vào thẳng nơi đang tụ tập gần như toàn bộ “chính phủ Sài Gòn”. Họ ngồi trong phòng khách lớn... Ghế lớn có Minh, Huyền, Mẫu. Tất cả cố giữ vẻ nghiêm trang, không nói chuyện to, ngồi ngay ngắn... 14 giờ, đại diện chính thức của chính quyền cách mạng đến tiếp nhận sự đầu hàng vô điều kiện của ngụy quân, ngụy quyền. Họ nhận làm theo đúng lệnh của Chính phủ cách mạng, đầu hàng không điều kiện và xin chúc mừng thắng lợi của cách mạng. Vị đại diện đã giải thích chính sách của cách mạng để họ yên tâm... Cả 5 hướng quân giải phóng tiến vào Sài Gòn quang cảnh rất giống nhau: Quân giải phóng hùng dũng tiến vào, đi ở giữa đường, hai bên là binh sĩ ngụy lũ lượt ra hàng. Hàng vạn sĩ quan, binh lính ngụy kéo dài đến vài ki-lô-mét. Riêng trại Quang Trung, đường Lê Văn Duyệt đã có hơn 2 vạn “khóa sinh” hạ súng, đón chào quân giải phóng. Họ chúc mừng thắng lợi và nói rất to: “Hòa bình rồi! Khỏi chết! Hết cực rồi! Mừng quá”. Nét mặt họ mừng rỡ. Chỉ có một số ít kín đáo, có vẻ suy nghĩ nhiều. Hai bên lề đường là đồng bào ùa ra, kéo dài hàng chục ki-lô-mét hoan hô bộ đội ta...”.

Xe tăng diễu hành trên đường phố Sài Gòn tại lễ mittinh mừng Ủy ban Quân quản thành phố ra mắt, ngày 7/5/1975. Ảnh: Đinh Quang Thành/TTXVN

Tại Thanh Hóa, không khí mừng chiến thắng trong toàn tỉnh được phản ánh khá đậm nét trong những số báo Thanh Hóa đặc biệt Mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng. Màu đỏ tràn ngập trên các trang báo, với những dòng tít to, đậm: “Thành phố Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng”, “Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng”, “Đánh sụp toàn bộ ngụy quyền Trung ương và địa phương”, “Kết thúc rất oanh liệt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta”, “Sang trang sử mới”.... Nhà báo Đình Kiên, Báo Thanh Hóa, đã ghi lại những khoảng khắc lịch sử của người dân thị xã Thanh Hóa khi đón tin vui chiến thắng: “Tin thành phố Sài Gòn hoàn toàn giải phóng vừa truyền về, cả thị xã rạo rực niềm vui. Cờ băng đỏ rực. Tiếng trống, tiếng loa rộn ràng. Tàu xe hối hả. Chập tối 30-4, đèn màu chăng khắp nơi. Từng đoàn người rầm rập xuống đường và kéo về hội trường. Đồng chí Hà Văn Huấn, Bí thư thị ủy thị xã trân trọng thông báo: “Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi oanh liệt. Thành phố Sài Gòn hoàn toàn giải phóng, đất nước ta vĩnh viễn độc lập, tự do”. Tiếng vỗ tay như sấm dậy, át cả tiếng pháo nổ. Cả hội trường náo nhiệt, giao ước cùng thi đua lập công xuất sắc nhất mừng Sài Gòn giải phóng và kỷ niệm 85 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch”.

Ngay sau khi nhận được tin Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, trước sự kiện vô cùng trọng đại và niềm phấn khởi vô cùng lớn lao này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết đặc biệt, quyết định: “Để tất cả mọi tầng lớp đồng bào trong tỉnh biết rõ chiến thắng lịch sử này, các cấp, các ngành cần huy động mọi phương tiện, áp dụng mọi sáng kiến, sử dụng mọi hình thức phổ biến ngay thông cáo, tuyên bố, xã luận về sự kiện lịch sử đó. Để biểu lộ niềm phấn khởi, tự hào của toàn đảng bộ và toàn thể quân dân tỉnh ta, các cấp, các ngành sử dụng ngay mọi hình thức treo cờ, rước ảnh Hồ Chủ tịch, chăng đèn, kết hoa, đốt pháo, mít tinh, tuần hành, biểu diễn văn nghệ, biểu diễn thể dục, thể thao, tạo nên một không khí nhộn nhịp, tưng bừng trước thắng lợi huy hoàng và tiền đồ sáng lạn của Tổ quốc ta. Để thiết thực chào mừng thắng lợi và đáp ứng các đòi hỏi lớn lao trong giai đoạn mới, tất cả các cấp, các ngành phát động chiến dịch hành động cách mạng lấy tên Chiến dịch mừng Sài Gòn giải phóng từ 1-5 đến 19-5-1975 với yêu cầu huy động mọi tầng lớp, với lòng trân trọng cao nhất, sự tổ chức tốt nhất, sự chỉ huy khéo nhất, mục tiêu tập trung nhất, đạt hiệu suất cao nhất, kết quả lớn nhất trong các công việc....”. “Vui nào vui hơn”, không khí náo nức của ngày chiến thắng lan tỏa trên khắp các cánh đồng, công trường, xưởng máy, xí nghiệp, trường học... rầm rập với các chiến dịch thi đua. Trong không khí dạt dào niềm vui lớn giữa ngày hội độc lập, tự do của cả nước, sáng 15-5-1975, khắp nơi trong tỉnh đã tưng bừng tổ chức lễ mừng thắng lợi vĩ đại của dân tộc. “Từ 3 giờ sáng, toàn tỉnh đã nổi hiệu trống chiêng, còi điện, nổ pháo mở đầu ngày hội lớn. Hơn hai triệu đồng bào từ miền xuôi đến miền núi náo nức niềm vui chiến thắng. Tại thị xã Thanh Hóa, từ 4 giờ sáng, 7 vạn người ở các khu phố và các huyện Quảng Xương, Đông Sơn, Hoằng Hóa, bao gồm các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thợ thủ công và các em học sinh, các cháu thiếu niên đã rầm rập kéo về quảng trường dự mít tinh lớn của tỉnh mừng thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Cả một rừng cờ, băng, biểu ngữ và một biển người đội ngũ chỉnh tề trước lễ đài lớn nổi bật hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thành phố Thanh Hóa ngày càng phát triển khang trang, hiện đại. Ảnh: Minh Hiếu

Giải phóng Sài Gòn, miền Nam hoàn toàn được giải phóng là mốc vàng son chói lọi của cuộc đấu tranh gian khổ và anh dũng tuyệt vời của dân tộc ta. Thắng lợi đó chứng minh sức mạnh vô địch của đường lối chiến tranh nhân dân và nó cũng là sức mạnh vô địch của sự đoàn kết của quân và dân ta ở cả hai miền Nam Bắc. Thắng lợi đó thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch muôn vàn kính yêu. Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, xây dựng một nước Việt Nam XHCN - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

TP Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ sau 45 năm giải phóng

45 năm toàn thắng và thống nhất, vượt qua bao gian nan, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, vẻ vang: Bảo vệ được thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc. Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.

Người dân TP Thanh Hoá treo cờ nhân ngày 30.4 - Ảnh Hoàng Đông

Tự hào về những đóng góp to lớn về sức người, sức của trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước của dân tộc, cùng với cả nước, Thanh Hóa trong sự nghiệp đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế có bước phát triển nhanh, mạnh, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố... đã và đang tạo ra xung lực mới, tâm thế mới. Thanh Hóa hôm nay đã trở thành một cực tăng trưởng mới của cả nước, quyết tâm xây dựng một Thanh Hóa thịnh vượng, một Thanh Hóa kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ từng căn dặn, cùng với cả nước tiếp tục làm nên những mùa xuân đại thắng mới trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quê hương.

“Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những chiến công chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại nhất của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế và có tính thời đại sâu sắc” (Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV). Ngày hôm nay, tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!” trong bức điện của Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 7-4-1975 đã và đang được Thủ tướng Chính phủ và cả nước tiếp tục vận dụng sâu sắc trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID–19 của Việt Nam. Bằng tinh thần đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”, hào khí của ngày chiến thắng 30-4-1975 đang tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân ta cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trở thành một hình mẫu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tạo ra động lực to lớn đưa đất nước đi đến phồn vinh, giàu đẹp.

Hồng Hạnh