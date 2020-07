Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa

Chiều 27-7, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao đã đến thăm và làm việc với TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thăm và làm việc với TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo TAND tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chánh án TAND tỉnh đã báo cáo kết quả công tác của TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2020 (tính từ 1-10-2019 đến 30-6-2020). Theo đó, 9 tháng năm 2020, TAND hai cấp trong tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại án; phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối nội chính phục vụ có hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

TAND hai cấp đã thụ lý 9.996 vụ việc các loại; đã giải quyết 7.702 vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết chung 77,1%. Các vụ án hình sự đã thụ lý, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không có án quá hạn luật định, không có tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật và tình trạng chậm gửi bản án, quyết định cho các cá nhân, cơ quan tổ chức có liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, tòa án các cấp chú trọng công tác hòa giải, hướng cho các đương sự tự thỏa thuận; trong đó tỷ hệ hòa giải đạt 65%. Bên cạnh công tác xét xử, việc thi hành án hình sự bảo đảm người bị kết án khi bản án có hiệu lực pháp luật đều được ra quyết định thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và công tác xét miễn giảm thi hành án dân sự thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa cũng đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị với tỉnh, TAND tối cao một số vấn đề liên quan đến chỉ tiêu biên chế cử tuyển đối với các đơn vị vùng núi sâu, xa; hỗ trợ kinh phí sữa chữa cho Tòa án cấp huyện...

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo với đồng chí Chánh án TAND tối cao những kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa những tháng đầu năm 2020.

Theo đó, mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, song, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo, có hiệu quả của tỉnh trong thực hiện “nhiệm vụ kép” nên tình hình kinh tế - xã hội của Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2020 vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật.

Là một trong những địa phương xuất hiện bệnh nhân đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng Thanh Hóa đã kiểm soát tốt dịch bệnh, không để lây lan ra cộng đồng, được Trung ương đánh giá cao và xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (DRDP) trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3,7%, tuy thấp hơn so với cùng kỳ những năm gần đây nhưng là mức tăng trưởng khá cao so với các tỉnh.

Đặc biệt, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020. Tại hội nghị đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư cho 34 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký 341.935 tỷ đồng, tương đương 15 tỷ USD.

Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì ổn định. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống Nhân dân tiếp tục được đảm bảo.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Trong những thành quả chung của tỉnh có sự đóng góp của TAND 2 cấp tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả mà ngành TAND tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong hiệu quả xét xử án và công tác xây dựng ngành, qua đó góp phần đảm bảo giữ vững tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Bộ, ngành và cá nhân đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá đặc biệt là với TAND 2 cấp tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời mong muốn thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Bộ, ngành và cá nhân đồng chí Chánh án TAND tối cao để Thanh Hóa bứt phá đi lên.

Đồng chí Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao ghi nhận những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong những tháng đầu năm 2020; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa đối với ngành tòa án.

Đồng chí ghi nhận những kết quả mà TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã đạt được thời gian qua; đồng thời đồng chí cũng khái quát các định hướng lãnh đạo công tác tòa án những năm cuối năm 2020 và các yêu cầu, nhiệm vụ mà TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, chất lượng thẩm phán. Làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động; tăng cường đối thoại trong công tác giải quyết vụ án hành chính.

Thực hiện minh bạch, công khai các bản án lên cổng thông tin điện tử TAND tối cao; các trường hợp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung phải đúng quy định của pháp luật; không để các vụ án quá hạn luật định do lỗi chủ quan của tòa án; không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm.

Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp. Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm về công tác xét xử các loại vụ án, nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình giải quyết vụ án và thống nhất nhận thức trong áp dụng pháp luật.

Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan nội chính để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của TAND và các nhiệm vụ cải cách tư pháp...

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng chí Lầu Văn Chứ, thư ký TAND huyện Mường Lát bị sập nhà do đợt mưa lũ năm 2018.

Quốc Hương