Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ các phong trào thi đua, phấn đấu đưa Thanh Hóa trong nhóm dẫn đầu cả nước và trở thành cực tăng trưởng mới

Chiều 2-10, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X (2020-2025), đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có bài phát biểu quan trọng.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại đại hội (Ảnh Minh Hiếu).

Mở đầu bài phát biểu, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định ý nghĩa sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 72 năm qua rất nhiều phong trào thi đua được phát động và triển khai thực hiện sâu rộng trong cả nước đã góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần và động lực to lớn đưa cách mạnh Việt Nam tiến lên giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến thống nhất Tổ quốc và đạt được những thành tựu to lớn trong 35 năm đổi mới.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đối với Thanh Hóa, vinh dự được Bác Hồ 4 lần về thăm, trong đó Người đã căn dặn ra sức phát triển và củng cố tốt đảng và đoàn, đoàn kết toàn dân cùng nhau thi đua tiến bộ, làm được như thế thì Thanh Hóa chắc sẽ trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc. Khắc sâu lời Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã luôn chung sức, đồng lòng, hăng hái thi đua trên mọi mặt trận, dũng cảm kiên cường trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động, đã góp phần quan trọng và sự nghiệp cách mạng vể vang của Đảng và của dân tộc. Đặc biệt, trong 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh Thanh Hoá cũng đứng không ít khó khăn, thách thức lớn, trong bối cảnh đó Đảng bộ đã lãnh đạo, quân và dân Thanh Hóa đã phấn đấu vươn lên đạt kết quả khá toàn diện”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương những thành tựu nổi bật, quan trọng của Thanh Hóa trong 5 năm qua, đó là: Đã hoàn thành 26/28 chỉ tiêu của nhiệm kỳ, GRDP bình quân tăng bình quân 12,1%/năm, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; so với đầu nhiệm kỳ, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,77 lần, thu nhập bình quân đầu người gấp 1,8 lần, giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp 2,5 lần, giá trị sản xuất ngành xây dựng gấp 1,7 lần và giá trị xuất khẩu cũng tăng gấp 2,5 lần; thu ngân sách đạt khá cao, năng xuất lao động tăng mạnh. Thực hiện 5 chương trình trọng tâm đạt kết quả quan trọng, trong đó chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao. Toàn tỉnh có 65,75% xã và 8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã có tác động lan tỏa mạnh, đóng góp to lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đạt kết quả khá rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,27%, các lĩnh vực về văn hoá, giáo dục, y tế, thể thao có nhiều tiến bộ. Giáo dục và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm đầu của cả nước; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm; hoạt động của bộ máy hành chính được đổi mới, tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; quốc phòng, an ninh được tăng cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và hợp tác quốc tế, liên kết vùng được thúc đẩy có hiệu quả.

Về công tác thi đua - khen thưởng, Thanh Hóa cũng đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động của Trung ương, trọng tâm là 4 phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã phát động và triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề, trong đó phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa đã tạo không khí phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp Nhân dân. Phong trào công dân, gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu cũng đã lan tỏa sâu rộng trong các gia đình, khối phố, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, xây dựng chuẩn mực gia đình, sự gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Phó Chủ tịch nước hoan nghênh Thanh Hóa đã có nhiều sáng kiến sáng tạo trong phát động các phong trào thi đua: “Thanh Hóa đã có sáng kiến tổ chức phát động thi đua hằng năm vào ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm tỉnh (ngày 20-2), vừa góp phần giáo dục truyền thống, vừa thiết thực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như trao tặng danh hiệu riêng “Vì sự phát triển Thanh Hóa” và công dân kiểu mẫu tiêu biểu của tỉnh. Tôi đánh giá cao phong trào thi đua quyết thắng vì an ninh Tổ quốc trong lực lượng vũ trang Nhân dân đã góp phần xây dựng nên quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; công tác tuyên truyền, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới, cơ bản đã hoàn thành khen thưởng thành tích kháng chiến”.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc (Ảnh Minh Hiếu)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu, kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 5 năm qua, chúc mừng 380 điển hình tiên tiến, các tập thế, cá nhân được tôn vinh đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của tỉnh tại đại hội.

Phó Chủ tịch nước khẳng định: Thời gian tới, thực hiện sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì thi đua yêu nước tiếp tục sẽ là động lực lớn góp phần động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đối với Thanh Hóa là tỉnh đứng thứ 3 cả nước về dân số, đứng thứ 5 về diện tích và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, kết nối vùng Đồng bằng Sông Hồng, Tây Bắc với Bắc Trung Bộ. Để xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như Bác hồ hằng mong muốn, tôi thống nhất cao với các mục tiêu và 9 nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo. Tại đại hội này, xin gợi ý và đề nghị các đồng chí tiếp tục ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, khát vọng vươn lên và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên nền tảng phát triển công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đột phá trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt chú trọng đời sống Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, phấn đấu đưa Thanh Hóa vào nhóm dẫn đầu cả nước và trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội – Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua – khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các cấp ủy, tổ chức Đảng; người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cũng như các việc khó để tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu đi đầu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua; chú trọng khen các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sỹ, doanh nghiệp, doanh nhân. Kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách ngang tầm với nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua – khen thưởng.

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn Thanh Hóa sẽ xây dựng nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tích cực và tổ chức thành công đại hội. Đồng chí chúc phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong thời gian tới sẽ thu được nhiều kết quả, thành tích xuất sắc hơn nữa, sớm xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thu Vui (lược ghi)