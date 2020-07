Mãi một niềm tin theo Đảng

Tối 28-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình giao lưu “Mãi một niềm tin theo Đảng” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29-7-1930 – 29-7-2020).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự chương trình giao lưu “Mãi một niềm tin theo Đảng”.

Tới dự có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên trong tỉnh.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình giao lưu.

Chương trình giao lưu “Mãi một niềm tin theo Đảng” đã tái hiện lại sự ra đời và chặng đường phát triển của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa suốt 90 năm qua. Ngày 29-7-1930, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã được tổ chức tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập (Thọ Xuân) trên cơ sở hợp nhất 3 chi bộ cộng sản gồm chi bộ Hàm Hạ, chi bộ Thiệu Hóa và chi bộ Thọ Xuân. Đồng chí Lê Thế Long được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Từ những “đốm lửa” cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, phong trào cách mạng ở Thanh Hóa ngày càng lan rộng, phát triển, bắt nhịp với không khí kháng chiến sục sôi trên khắp cả nước và thành quả đầu tiên đó là giành được chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945, cùng với cả nước mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình giao lưu.

Trong 9 năm trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp, Thanh Hóa vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương lớn, góp phần quan trọng cho chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xứ Thanh lại tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến miền Nam và bảo vệ vững chắc hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Chiến tranh qua đi, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã giành được nhiều thành tựu to lớn, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình giao lưu.

Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, Thanh Hóa đang tiếp tục vững bước đi lên, từng bước hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng. Khát vọng ấy có thêm cơ sở niềm tin khi mới đây Bộ Chính trị đã chính thức thông qua đề án và đồng ý ban hành Nghị quyết “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đó là niềm vinh dự và tự hào vô cùng to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Giao lưu với các cá nhân điển hình tiên tiến.

Tại chương trình giao lưu, xen giữa những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi Đảng vinh quang, chương trình còn có phần giao lưu với các cá nhân điển hình tiên tiến đã có đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực đối với sự phát triển đi lên của tỉnh.

Giao lưu với khán giả, các vị khách mời đã chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng như Hàm Hạ; những nỗ lực trong xây dựng chi bộ đảng và xóa bản trắng đảng viên ở huyện Mường Lát; vai trò của các tổ chức cơ sở đảng ở các huyện vùng biên; những câu chuyện băng rừng, vượt suối, truy bắt tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo; quá trình điều tra, phá án của cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh để bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội; bước phát triển đáng ghi nhận của Bệnh viện đa khoa tỉnh trong việc ứng dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để thực hiện thành công những ca mổ khó, sự nỗ lực và quyết tâm điều trị thành công bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Thanh Hóa…

Giao lưu với các cá nhân điển hình tiên tiến.

Chương trình giao lưu “Mãi một niềm tin theo Đảng” được tổ chức nhằm tri ân các thế hệ chiến sỹ cách mạng và tôn vinh các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Thông qua chương trình giao lưu, các thế hệ cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa càng thêm tự hào về Đảng, càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong việc kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Tố Phương - Trần Thanh