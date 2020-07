Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930- 29-7-2020), chiều 28-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ những nét nổi bật về kết quả chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020. Theo đó, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020, tỉnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID- 19 và thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt sản xuất, đầu tư, thương mại và đời sống Nhân dân. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng báo cáo những kết quả đạt được của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016- 2020 ước đạt 12,5%, vượt mục tiêu Đại hội (12%). Quy mô GRDP của tỉnh năm 2020 ước đạt 133.816 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015, đứng thứ 8 cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng đột phá, bình quân hằng năm tăng 21,2%, vượt kế hoạch; năm 2020 ước đạt 151.300 tỷ đồng, gấp 2,6 lần năm 2015, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 xếp thứ 24 cả nước, tặng 7 bậc so với năm 2016. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn luôn vượt dự toán và tăng trưởng cao. Toàn tỉnh hiện có 8 đơn vị cấp huyện, 313 xã và 740 thôn, bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới… Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả rõ nét; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền được nâng lên.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020- 2025; tiến độ Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; công tác xây dựng Đề án và báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29-7-1930 - 29-7-2020).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ đã ôn lại lại chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm qua của Đảng bộ tỉnh; đồng thời bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành tựu và sự đổi thay, tiến bộ của tỉnh. Nhân dịp này, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ cũng đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để Thanh Hóa phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn nữa. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đạo đức trong sáng, đủ năng lực, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là một trong số ít Đảng bộ cấp tỉnh được thành lập sớm nhất trên phạm vi cả nước và có số lượng đảng viên lớn. Kể từ khi thành lập đến nay, ở tất cả các thời kỳ, Đảng bộ tỉnh luôn vượt qua những khó khăn, thử thách để lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vui mừng được gặp các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ trong bối cảnh rất đáng phấn khởi là Thanh Hóa cơ bản đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Thanh Hóa là Đảng bộ lớn thứ 3 cả nước, nhưng đến nay đại hội đảng bộ cấp cơ sở đã hoàn thành tốt đẹp và đang tổ chức Đại hội đại biểu đảng bộ huyện đúng tiến độ. Điều đáng mừng hơn nữa là Bộ Chính trị đã quyết định ban hành Nghị quyết phát triển Thanh Hóa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Đây là sự kiện lịch sử, là cơ hội rất lớn để Thanh Hóa cất cánh, tiếp tục nâng cao vị thế của mình trong cả nước và thực hiện hóa lời căn dặn của Bác Hồ “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cho rằng, sự kiện này có tầm ảnh hưởng rất lớn không những đối với Thanh Hoá mà ra cả ngoài tỉnh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều tỉnh thành trong cả nước rất tin tưởng về sự phát triển trong tương lai của Thanh Hóa. Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất là phải tập trung cao, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị kế hoạch để triển khai Nghị quyết; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực sự khả thi, sát đúng để thực hiện Nghị quyết. Cụ thể hóa từng việc, từng khâu để bắt tay thực hiện Nghị quyết ngay từ khi ban hành để biến sự tin tưởng, vui mừng, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thành những kết quả, con số cụ thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin về những dự án lớn mà tỉnh đang tập trung cao độ để triển khai thực hiện; đồng thời chia sẻ với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với phong trào cách mạng của tỉnh cũng như việc giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng hào hung cho thế hệ mai sau.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ tiếp tục theo dõi sát sao từng bước đi lên của tỉnh, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của mình để cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

