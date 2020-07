Diễn văn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Sáng 29-7-2020, tại TP Thanh Hóa, Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã diễn ra trọng thể. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại lễ kỷ niệm.

Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương!

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động!

Thưa các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể Nhân dân!

Trong niềm phấn khởi và tự hào sâu sắc về những thành tựu đạt được của quê hương, đất nước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển; hôm nay, trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29/7/1930 - 29/7/2020). Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh và mở ra thời kỳ mới trên con đường phát triển đi lên của tỉnh Thanh Hóa chúng ta.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể Nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đất nước, của quê hương Thanh Hoá. Kính cẩn tưởng nhớ và ghi lòng tạc dạ công lao to lớn của biết bao thế hệ chiến sĩ cộng sản kiên trung, những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, của Nhân dân; những anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Mãi mãi khắc ghi công ơn của các Mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh thành, nuôi dưỡng, hiến dâng cho Tổ quốc những người con thân yêu và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các đồng chí lão thành cách mạng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

Thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể Nhân dân!

Thanh Hóa là vùng đất “địa linh, nhân kiệt“,”nơi khí tinh hoa tụ họp”; có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc; được coi là “Phên dậu” của đất nước, “Một vùng đất căn bản”, “Đất bản triều”. Không chỉ là một trong những cái nôi của người Việt cổ, Thanh Hóa còn là nơi khởi nghiệp của nhiều triều đại quân chủ, như: Tiền Lê, triều Hồ, triều Hậu Lê và triều Nguyễn, là đất “thang mộc” của các dòng chúa Trịnh, chúa Nguyễn; quê hương của nhiều bậc anh hùng, hào kiệt, nhiều chí sĩ, văn nhân nổi tiếng, mà tên tuổi và sự nghiệp còn mãi lưu danh thơm trong sử sách.

Nói về vị trí của Thanh Hóa, nhiều nhà chính trị, quân sự, văn hóa lỗi lạc đã hết lời ca ngợi. Trong cuốn Lịch triều Hiến chương loại chí, nhà sử học Phan Huy Chú đã viết: "Thanh Hóa mạch núi cao vót, sông lớn lượn quanh, biển ở phía đông, Ai Lao sát phía tây, bắc giáp trấn Sơn Nam, nam giáp đạo Nghệ An. Núi sông rất đẹp, là một chỗ đất có cảnh đẹp ở nơi xung yếu. Các triều đại trước vẫn gọi là một trấn rất quan trọng. Đến Lê lại là nơi căn bản. Vẻ non sông tốt tươi chung đúc nên sinh ra nhiều bậc vương tướng, khí tinh hoa tụ họp nảy ra nhiều văn nho. Đến những sản vật quí cũng khác mọi nơi. Bởi vì đất thiêng thì người giỏi nên nảy ra những bậc phi thường; vượng khí chung đúc nên xứng đáng đứng đầu cả nước”.

Cách đây hơn 990 năm, vào năm 1029 - năm Thiên Thành thứ hai, đời vua Lý Thái Tông, vùng đất Ái Châu chính thức được mang tên gọi Thanh Hóa. Kể từ đó đến nay, trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, bằng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần kiên quyết chống ngoại xâm, các thế hệ người dân Thanh Hóa đã hun đúc nên truyền thống anh hùng và cách mạng. Truyền thống ấy đã tỏa sáng mạnh mẽ và đạt tầm cao thời đại, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ra đời.

Lần giở những trang vàng lịch sử, chúng ta biết rằng, ngay từ cuối thế kỷ XIX, không cam chịu nỗi nhục mất nước, các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp: Từ phong trào Cần Vương đến các phong trào của giai cấp tư sản và tầng lớp tiểu tư sản đã diễn ra sôi nổi, liên tục và mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia; nhưng do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng lãnh đạo nên đều không giành được thắng lợi. Trong bối cảnh ấy, với khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Ngày 03-02-1930, tại bán đảo Cửu Long, Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

Tiếp sau sự kiện trọng đại Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; Thanh Hóa là một trong số ít địa phương, có vinh dự lớn khi thành lập đảng bộ từ rất sớm. Trải qua quá trình chuẩn bị công phu về mọi mặt, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, trên địa bàn tỉnh các tổ chức cộng sản liên tiếp được thành lập. Ngày 25-6-1930, tại làng Hàm Hạ, xã Đông Tiến (nay thuộc thị trấn Rừng Thông), huyện Đông Sơn, chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa ra đời. Ngày 10-7-1930, chi bộ cộng sản thứ hai ra đời tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa. Đến ngày 22-7-1930 tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, chi bộ cộng sản thứ ba ra đời. Để thống nhất lãnh đạo phong trào cách mạng trong tỉnh, ngày 29-7-1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, Hội nghị hợp nhất 3 chi bộ Đảng Cộng sản để thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá được tổ chức tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh đánh dấu bước ngoặt trọng đại đối với con đường phát triển đi lên của tỉnh nhà. Từ đây, mỗi bước thăng trầm của phong trào cách mạng trong tỉnh đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, gắn liền với phong trào cách mạng của cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lịch sử ra đời, đấu tranh, xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng. Với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường, với tinh thần chủ động, sáng tạo; trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa các quan điểm, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, đề ra những quyết sách phù hợp với từng thời kỳ lịch sử. Bằng ý chí phấn đấu không ngại gian khó, không sợ hy sinh của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ và bảo vệ; Đảng bộ đã khẳng định vai trò lãnh đạo, quyết định sự phát triển đi lên mạnh mẽ của tỉnh, đưa phong trào cách mạng trong tỉnh vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, liên tục phát triển, cùng với cả nước viết nên những trang sử vàng chói lọi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngay sau khi ra đời, Đảng bộ tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập hợp lực lượng, tổ chức các phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột,… Trước sự lớn mạnh của phong trào cách mạng trong tỉnh, chính quyền thực dân, phong kiến đã tiến hành truy lùng, khủng bố gắt gao các cơ sở cách mạng; đã ba lần cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh bị khủng bố dã man, có những thời điểm bị cô lập, tan rã về mặt tổ chức; nhiều đồng chí lãnh đạo, nhiều đảng viên và quần chúng trung kiên bị địch bắt, tra tấn, tù đầy,… nhưng bản lĩnh anh hùng, sức chiến đấu kiên cường, bất khuất của những người cộng sản đã không bao giờ lùi bước; họ đã biến nhà tù đế quốc thành trường học đấu tranh cách mạng, thành nơi tu rèn ý chí chiến đấu. Rất nhiều đồng chí, sau khi ra tù đã chủ động chắp nối, củng cố, xây dựng lực lượng, cơ sở cách mạng để tiếp tục lãnh đạo các phong trào đấu tranh cách mạng sôi nổi, mạnh mẽ; tích cực chuẩn bị về mọi mặt, khi thời cơ chín muồi lãnh đạo quần chúng cách mạng vùng lên giành chính quyền.

Hưởng ứng không khí sục sôi của phong trào cách mạng cả nước, ngày 24-7-1945 - trước ngày tổng khởi nghĩa toàn quốc gần một tháng, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi tại huyện Hoằng Hoá. Đây là phát súng đầu tiên, mở đầu cho thắng lợi của Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Thanh Hóa; đồng thời, góp phần đẩy nhanh cao trào cách mạng, cùng cả nước làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 “long trời lở đất”, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á và mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, với vị trí chiến lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Thanh Hóa đã huy động tối đa sức người, sức của, trở thành hậu phương lớn, “kho người, kho của” cung cấp cho sự nghiệp cách mạng của đất nước và là căn cứ, chỗ dựa vững chắc đối với cách mạng Lào, các cơ quan Trung ương, Khu III, Khu IV, các đại đoàn quân chủ lực và hàng chục vạn đồng bào tản cư.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Trung ương Đảng và Bác Hồ luôn dành cho Thanh Hóa niềm tin yêu và kỳ vọng đặc biệt. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần trực tiếp về thăm Thanh Hóa, nhiều lần Người tặng Cờ thi đua Quyết thắng, cùng với hàng trăm bức thư, bức điện khen ngợi các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và chiến đấu. Trong đó, lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa vào ngày 20-02-1947, Bác đã căn dặn: "Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu... thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”. Lời dạy của Bác đã trở thành tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và mục tiêu khát khao của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cho đến hôm nay và mãi mãi về sau.

Thực hiện lời dạy của Người, trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ đã lãnh đạo quân và dân các dân tộc trong tỉnh vừa đánh trả các cuộc tấn công, càn quét của địch, vừa xây dựng hậu phương vững mạnh cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa - xã hội, được xem là "Thủ đô văn hóa kháng chiến". Tỉnh đã huy động cao nhất sức người, sức của, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, được Bác Hồ khen ngợi: “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”. Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy hy sinh gian khổ và ác liệt, Thanh Hóa là một trong những địa phương của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chịu sự đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ; song, với lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, kiến thiết kinh tế - xã hội, trực tiếp chiến đấu, ra sức chi viện lớn nhất cho miền Nam ruột thịt. Với tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai”, Nhân dân Thanh Hóa đã tích cực lao động sản xuất, chắt chiu từng hạt gạo, từng tấm vải, từng cân lương thực, thực phẩm gửi ra chiến trường; anh dũng bám đất, bám làng, phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực đánh trả quyết liệt các đợt tập kích của đế quốc Mỹ, bảo vệ thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà.

Từ trong máu lửa của cuộc kháng chiến vĩ đại ấy, đã xuất hiện những tập thể, cá nhân “kiểu mẫu” trong lao động sản xuất và chiến đấu; hàng vạn người con thân yêu của quê hương luôn nêu cao tinh thần “xả thân vì nước”, dũng cảm lên đường nhập ngũ, xông pha trên khắp các mặt trận, lập nhiều chiến công xuất sắc; nhiều tên đất, tên người, như: Hàm Rồng, Nam Ngạn, Đảo Mê, Phà Ghép, Trung đội lão dân quân Hoằng Trường, Trung đội dân quân gái Hoa Lộc,… đã đi vào lịch sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc; trở thành khúc tráng ca bất tử, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất; lực lượng vũ trang tỉnh ta được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đã có 4.610 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 219 tập thể, 98 cá nhân được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động. Những phần thưởng cao quý và niềm vinh quang lớn lao đó mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn lực tinh thần to lớn cổ vũ Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta mạnh mẽ, tự tin bước vào thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Kháng chiến chống đế quốc Mỹ thắng lợi, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung “Hàn gắn vết thương chiến tranh”, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống, đặt nền tảng cho sự phát triển sau này; đồng thời, cùng với quân dân cả nước chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nhiều phong trào thi đua, như: Thủy lợi hóa, khai hoang, phục hóa, trồng cây lương thực, hoa màu,… diễn ra sôi nổi. Các công trình thủy lợi sông Hoàng, sông Lý, hồ Sông Mực, hồ Yên Mỹ, sông đào Tam Điệp; công trình quai đê lấn biển; các nhà máy phân lân Hàm Rồng, giấy Mục Sơn, gỗ Điện Biên, xi măng Bỉm Sơn, đường Lam Sơn và nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch; các trường học, bệnh viện,… được đầu tư xây dựng bằng sức lao động và sự đóng góp của Nhân dân trong tỉnh, đến nay vẫn tiếp tục phát huy tác dụng.

Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ở mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Từ một địa phương thường xuyên thiếu lương thực, nhiều năm qua, Thanh Hóa không những đã bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, mà còn có một phần lương thực hàng hoá; các vùng sản xuất cây nguyên liệu phát triển ổn định; cơ giới hoá trong nông nghiệp được đẩy mạnh; một số vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nhiều trang trại chăn nuôi tập trung được hình thành. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, là tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng xăng dầu, xi măng, mía đường và nhiều sản phẩm công nghiệp khác. Các khu công nghiệp, khu Kinh tế Nghi Sơn được thành lập và phát triển, một số ngành công nghiệp then chốt của tỉnh, như: lọc hoá dầu, nhiệt điện, sản xuất vật liệu,... được hình thành và ngày càng phát triển. Các ngành dịch vụ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ. Nhiều dự án lớn, có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được triển khai thực hiện; trong đó, lớn nhất là Dự án liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 9,3 tỷ USD, công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm, đến nay đã đi vào vận hành ổn định, góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Các hoạt động văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Đặc biệt, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ để lãnh đạo, điều hành xây dựng và phát triển quê hương, tạo bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc về mọi mặt. Kinh tế tăng trưởng nhanh và đột phá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,5%, gấp 1,54 lần so với giai đoạn 2011-2015, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch tích cực, vừa phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước, vừa khai thác và phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Quy mô kinh tế của tỉnh tăng nhanh, năm 2020 ước đạt trên 229 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước và cao nhất trong các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng đột phá và khá bền vững; tốc độ tăng thu bình quân hằng năm ước đạt 18,1%, là một trong các tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước; năm 2020 dự kiến thu được khoảng 30.000 tỷ đồng, gấp 2,75 lần năm 2015 và gấp gần 7,5 lần năm 2010, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và đứng thứ 11 cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 2.670 USD, gấp 1,9 lần năm 2015.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển toàn diện; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao; đã có 08 đơn vị cấp huyện, 367 xã và 940 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 16,7 tiêu chí/xã, là một trong số các tỉnh có kết quả xây dựng nông thôn mới tốt nhất cả nước. Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng đột phá; bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 21,2%; đã hoàn thành và đưa vào hoạt động nhiều cơ sở công nghiệp quy mô lớn có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và cả nước. Dịch vụ phát triển nhanh cả về quy mô, chất lượng và loại hình; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 9,1%, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; đặc biệt, trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của COVID-19, tỉnh ta đã tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, đó là: Vừa kiểm soát và khống chế cơ bản thành công đại dịch COVID-19, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ngay sau khi Chính phủ công bố hết giãn cách xã hội, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức rất thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư vào địa bàn, với 19 dự án có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ USD được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư, 15 dự án với tổng mức đầu tư 12,5 tỷ USD được ký Biên bản ghi nhớ đầu tư.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; hạ tầng giao thông không ngừng được cải thiện, kết nối thuận lợi với các đô thị, các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, trong đó có những hạ tầng rất quan trọng như: Cảng nước sâu Nghi Sơn, Cảng hàng không Thọ Xuân, các tuyến đường kết nối các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh,...; hạ tầng dịch vụ du lịch phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện để du lịch nhanh chóng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đô thị phát triển nhanh theo hướng hiện đại, tạo ra diện mạo mới cho phát triển của tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, bình quân hàng năm giảm 2,56%; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được củng cố. Quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế; sự phối hợp với các cơ quan Trung ương, liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước được đẩy mạnh. Vai trò, vị thế, uy tín của tỉnh Thanh Hóa ngày càng được nâng cao.

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Đảng bộ tỉnh đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, thực sự coi đây là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ. Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; phát huy dân chủ, tính sáng tạo, nhưng bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc; chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy hoạch, định hướng lớn để tranh thủ tối đa thời cơ, vận hội mới; đồng thời tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc. Thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ. Coi trọng công tác Dân vận, chăm lo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức quần chúng.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành nghiêm túc, bài bản, đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác xây dựng Đảng; sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định để quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Những thành tựu mà tỉnh ta đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất to lớn và có ý nghĩa quan trọng. Có thể khẳng định, chưa bao giờ tỉnh Thanh Hóa có được tiềm lực và vị thế như ngày nay. Đây là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao của nhiều thế hệ lãnh đạo; sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân; là tài sản vô giá để các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ và tiếp tục phát huy. Đặc biệt, vừa qua, vào ngày 17-7-2020, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là dấu mốc lịch sử, có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra cho Thanh Hóa những thời cơ, vận hội mới rất nổi trội và khác biệt, để tiếp tục cất cánh, đột phá trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Nhìn lại chặng đường 90 năm vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức nhưng rất đỗi vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống hào hùng; trân trọng, nâng niu và gìn giữ những thành quả cách mạng đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Càng tự hào, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Thanh Hóa chúng ta càng xác định rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thanh Hóa, xứng đáng với sự tin tưởng, mong đợi của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

Thưa các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể Nhân dân!

Bác Hồ kính yêu là lẽ sống, là niềm tin của muôn triệu tấm lòng. Muôn triệu tấm lòng đều vững niềm tin vào Bác, vào Đảng. Khắc ghi lời dạy và mong muốn của Người khi lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; trên từng bước đường kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong mỗi chiến công, mọi thành quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đều có nguồn sức mạnh vô biên, chỗ dựa tinh thần vững chắc, soi đường, chỉ lối của tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của Bác. Hơn nửa thế kỷ Người đã đi xa nhưng tên tuổi, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong lòng chúng ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách làm thiết thực để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người để lại cho chúng ta.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người tốt, việc tốt như hoa nở mùa xuân, nêu gương sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”, và “Bây giờ xã hội mới, không có áp bức bóc lột, ai cũng có thể vươn tới đỉnh cao của đạo đức cách mạng. Những gương thánh hiền ngày xưa chỉ có mấy chục và là chuyện của nước ngoài, chuyện tưởng tượng ra. Còn thánh hiền ngày nay bao gồm hàng triệu con người có thật trong nhân dân Việt Nam ta, ở trong nhà hay ra ngõ đều có thể gặp được. Đó là những anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua... đang cùng nhau viết nên những trang sử vô cùng oanh liệt mà con cháu ta sẽ mãi mãi tự hào”. Tiếp nối và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, của quê hương Thanh Hóa anh hùng, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay, đã xuất hiện rất nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên luôn trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, dũng cảm giữ vững khí thế cách mạng tiến công; không sờn lòng, không lùi bước trước mọi hy sinh, gian khổ; trung thực, chất phác, thật thà, liêm khiết, miệt mài học tập và trau dồi đạo đức; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị; có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hy sinh quên mình vì lợi ích tập thể, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Chín mươi tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu xuất sắc được biểu dương, khen thưởng tại Lễ kỷ niệm hôm nay, đại diện cho hàng ngàn tổ chức đảng và hơn hai trăm ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, là những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2020, có đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc hương của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa dâng lên Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu; là việc làm thiết thực, cụ thể chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng 45 tổ chức đảng và 45 đảng viên tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng tại Lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay.

Thưa các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể Nhân dân!

Bước sang giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng "Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên", Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã đề ra định hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới, sẽ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đó là: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng, công nghiệp - xây dựng là trọng tâm, dịch vụ là quan trọng; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế; tăng cường ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống của Nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại". Để hiện thực hóa được mục tiêu trên; trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn mở rộng và quy hoạch đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040... Tập trung cao để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 11%/năm trở lên.

Phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc với nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao và công nghiệp nặng là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp để phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn, bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm và gắn với xây dựng thương hiệu; tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hình thành và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ.

Trên lĩnh vực công nghiệp, tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó chú trọng phát triển theo chiều sâu. Mở rộng quy mô sản xuất các ngành công nghiệp có thế mạnh, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo; phát triển hợp lý các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ưu tiên thu hút một số ngành công nghiệp mới, công nghệ cao để tạo ra các động lực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, từng bước hình thành và phát triển một số cụm liên kết các ngành công nghiệp chủ lực.

Tiếp tục phát triển nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ, các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn. Phát triển Thanh Hóa trở thành một trong các trung tâm lớn của vùng Bắc Trung và cả nước về dịch vụ logistics và du lịch. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ tài chính, ngân hàng theo hướng hiện đại, đa dạng các dịch vụ kinh doanh và tiện ích ngân hàng theo chuẩn quốc tế; phát triển công nghệ thông tin, công nghệ số đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Tập trung phát triển du lịch với 03 loại hình mũi nhọn: Du lịch biển, du lịch sinh thái cộng đồng và du lịch di sản văn hóa, tâm linh, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Hai là, tập trung phát triển toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm 03 vùng kinh tế - xã hội theo hướng: Phát triển ổn định vùng miền núi; phát triển nhanh vùng đồng bằng và trung du; phát triển đột phá vùng ven biển và hải đảo. Quan tâm phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng, miền, các cực tăng trưởng trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh các công trình hạ tầng thiết yếu để sớm đưa Khu kinh tế Nghi Sơn trở thành một trong những trung tâm đô thị công nghiệp và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước. Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tạo sự đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ba là, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại; xây dựng và phát triển văn hóa, con người xứ Thanh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; giữ vững và phát huy thành tựu đã đạt được, nhất là thành tích về giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương; nâng cao hình ảnh, vị thế của người Thanh Hoá trong lòng bạn bè trong và ngoài nước.

Bốn là, tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước; lấy Khu kinh tế Nghi Sơn, thành phố Sầm Sơn và Cảng hàng không Thọ Xuân làm trọng điểm để tăng cường kết nối với các địa phương, nhất là trong xúc tiến đầu tư, huy động và phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đào tạo, thu hút và tạo việc làm; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng các tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng;... Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho Nhân dân yên tâm sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

Năm là, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải được đặc biệt coi trọng. Coi đây là yếu tố tiên quyết để hoàn thành sứ mệnh cao cả trước Nhân dân toàn tỉnh. Do vậy, phải tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời khẩn trương kiện toàn bộ máy để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

Thưa các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể Nhân dân!

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, bồi đắp thêm niềm tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của Đảng bộ tỉnh và bề dày lịch sử hơn 990 năm Thanh Hóa; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; quyết tâm phấn đấu xây dựng Thanh Hoá đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, sớm thực hiện thắng lợi “khát vọng thịnh vượng” và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Với niềm tự hào và tin tưởng sâu sắc, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, một lần nữa, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu khách quý và toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn!