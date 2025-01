>> Phát huy tinh thần “5 vững” để phát triển

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cấp ủy, chính quyền huyện Quan Hóa đã phát huy tinh thần “5 vững”: giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong toàn hệ thống chính trị; giữ vững niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh, môi trường rừng đầu nguồn; giữ vững an ninh nguồn nước, qua đó đã tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện từng bước phát triển.