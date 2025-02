>> Phạt mạnh tay xem còn ai dám vi phạm

Năm 2024 số vụ ngộ độc do thức ăn đường phố xảy ra nhiều hơn so với năm 2023, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng. Lẽ ra phải xem đây là lời cảnh báo, thì ngược lại, vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn tiếp tục gia tăng trong những ngày đầu năm 2025.