>> Khi công an chính quy về xã

Từ năm 2019 đến nay Thanh Hóa đã có gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy được điều động về địa bàn cấp xã. Vượt qua tất cả các khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, bằng tinh thần trách nhiệm, lực lượng công an chính quy đã nỗ lực ngày đêm bám địa bàn, giữ vững tình hình an ninh - trật tự (ANTT), trở thành chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.