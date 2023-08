Đến với bản Kho Mường (Thành Sơn) - một thung lũng nhỏ có hơn 60 hộ gia đình đang sinh sống, chủ yếu là người dân tộc Thái. Ở đó, tôi đắm chìm trong một không gian thanh bình, để mặc thời gian cứ trôi đi, mà thấy thật an yên. Mãi khi ông mặt trời khuất sau ngọn núi xa xa, người bạn đồng hành giục giã, chia tay Kho Mường, tôi vẫn còn bịn rịn, lưu luyến…

Nếu bạn muốn biết cuộc sống của những người dân vùng cao như thế nào, thì hãy một lần đến Son - Bá - Mười (thường được gọi là biệt khu Cao Sơn) - Nơi nhiều nếp nhà sàn của đồng bào Thái vẫn còn nguyên vẹn nét hoang sơ. Xứ sở này còn được biết đến với những cái tên, như: “ốc đảo thiên đường nổi giữa lưng chừng trời”, “Sapa say ngủ trong lòng xứ Thanh”, “thung lũng trường thọ” vì có độ cao trung bình khoảng 1.500m so với mực nước biển, khí hậu ôn hòa duy trì 18 - 22 độ C, quanh năm sương mù bao phủ. Cuộc sống của đồng bào nơi đây bình yên bên những đồi luồng xanh mướt mát; dưới những thửa ruộng là các giàn dưa bao tử, đậu, su su được bà con trồng xen canh với ngô.

Còn gì tuyệt vời hơn những phút giây trải lòng, đắm chìm cảm xúc trên hồ Duồng Cốc, hồ Đèn. Giữa rừng núi nguyên sinh, ngồi trên thuyền lướt đi trên mặt hồ, qua những gò lớn, gò nhỏ, những thảm thực vật cây cối, trong mây trời hòa quyện, như hòa mình vào bức tranh thủy mặc... Neo thuyền vào các rặng cây rậm rạp ven hồ ngồi câu cá, thi thoảng chúng tôi bắt gặp những bè mảng của người dân bản địa chở củi, hàng nông sản di chuyển trên lòng hồ.

Khác với sự bao la, rộng lớn của hồ Duồng Cốc, hồ Đèn nằm nép mình bên vách đá, nước trong xanh, mát rượi, được người dân trong vùng gọi là hồ Tiên tắm. Bởi, trước kia các cô gái trẻ đi làm về thường rủ nhau và không ngại ngần trút bỏ trang phục rồi vừa khúc khích cười vừa ào xuống hồ tắm “như những nàng tiên giáng trần”. Cách hồ khoảng vài ki-lô-mét, hang Nước nổi tiếng bởi vẻ lung linh của những nhũ đá trong động. Khung cảnh nơi đây đã từng được mệnh danh là một “sân khấu đá” với những chùm hoa đá lúc ẩn, lúc hiện. Lên cao một chút để đến hang Bụt, thắp một nén hương thơm nơi cửa Phật từ bi, chúng tôi thấy tâm hồn mình thanh thản và yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên hơn. Trên đỉnh núi Đèn, núi Nạc và đồi Tràu, phóng tầm mắt ra xa, chúng tôi đã thực sự bị mê hoặc trước bức tranh phong cảnh hữu tình với mặt nước hồ Duồng Cốc trong xanh, những bản làng trù mật với ruộng nương tươi tốt, thấp thoáng nếp nhà sàn của cư dân xã Điền Hạ...