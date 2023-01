Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên. Triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững đất đai; bảo đảm cân đối quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn dài hạn, ưu tiên cho đất xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, đất xây dựng các thiết chế văn hóa - xã hội, đất công nghiệp, đất du lịch; kiểm soát chặt chẽ việc xác định giá đất, đấu giá đất, đấu thầu dự án, chuyển mục đích sử dụng đất... Tập trung xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chủ động xây dựng và thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai, lũ lụt, nhất là các khu vực có nguy cơ cao; kịp thời khắc phục và giảm nhẹ hậu quả thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa-xã hội, khoa học và công nghệ, quân sự, an ninh đối ngoại; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh. Tăng cường công tác thanh tra, tư pháp; thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ...

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, của tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020–2025, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 934-KL/TU ngày 5-9-2022 của Tỉnh ủy “Về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Triển khai thực hiện các bước trình tự, thủ tục để sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa theo đúng kế hoạch.

Xuân Quý Mão 2023 căng tràn sức sống đã về trên khắp mọi nẻo đường của quê hương, đất nước, mang theo biết bao tin yêu, ước vọng về một năm mới hạnh phúc, an lành, với nhiều thành tựu mới. Trong không gian ngập tràn sức xuân, lồng lộng sắc cờ đỏ vinh quang trên hành trình 93 năm Đảng ta đồng hành cùng dân tộc, gắn bó máu thịt với Nhân dân, “vượt bão tố cuồng phong xây sự nghiệp lớn”, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Nhân dịp năm mới 2023 và đón Tết cổ truyền dân tộc - Tết Quý Mão, xin gửi tới đồng chí, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong tỉnh; đồng bào Thanh Hóa đang sinh sống, lao động, học tập, công tác xa quê hương; người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hoá lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Năm mới giành nhiều thắng lợi mới!