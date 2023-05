Bàn về công lao của Vua Lê Đại Hành, văn bia trong đền thờ ông tại làng Trung Lập (xã Xuân Lập, Thọ Xuân) có đoạn: “Xét nay thắng cảnh huyện Thụy Nguyên tỉnh Thanh Hóa, xưa kia đứng đầu cả nước, núi sông kỳ tú, khí lành tốt tươi sinh ra đức vua Đại Hành, mặt rồng như vua Tống, vẻ phượng tựa vua Đường, hợp với điềm lành nhà Lê sinh chúa, càng sáng tỏ điểm tốt bà Đặng Thị mộng thấy hoa sen. Phò ấu chúa nắm uy quyền mười đạo, nhận mệnh trời hợp lòng người suy tôn, vỗ về kẻ hoạn nạn, làm nên vinh dự lớn. Nắm vững mệnh trời, mở mang đất quý. Bắt vua Chiêm Thành để rửa mối nhục sứ thần bị bắt giữ. Đánh bại quân Tống để đập tan mưu đồ chắc thắng của chúng, trong nước yên vui, các dân tộc ít người đều quy thuận. Nhà Tống phong là Nam bình vương, trị vì 24 năm, thọ 64 tuổi (…) Điều đáng nêu khen! Nhà vua công đức rộng lớn, ân trạch thịnh dày, dân trong bốn biển tưởng nhớ sâu sắc, bèn lập đền thờ ở quê nhà, để bốn mùa hưởng sự báo đền của thiên hạ. Trống chiêng bày nơi đền miếu ngày nay, cờ quạt vẫn như trấn giữ chốn cung điện thuở trước, linh hồn nhà vua lên xuống nơi tả hữu thượng đế có linh thiêng rõ rệt”.

Mùa xuân, tháng 3 năm 1005, Vua Lê Đại Hành băng hà ở điện Trường Xuân (kinh đô Hoa Lư). Trên mảnh đất quê hương ông, làng Trung Lập, Nhân dân đã lập đền thờ để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của nhân vật lịch sử này. Đền thờ có diện tích khoảng 4ha, với các nhà tiền đường, trung đường và hậu cung. Đền còn lưu giữ được nhiều hiện vật quý như đỉnh đồng, bình hương đồng màu đen có khắc chữ “thiên cổ”, 14 đạo sắc phong của các đời vua từ năm 1674 đến năm 1857... Với các giá trị to lớn về lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, năm 2018, đền thờ Lê Hoàn đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Hằng năm, Nhân dân trong làng, trong vùng lại tổ chức lễ hội nhằm ngày húy kỵ nhà vua (chính hội nhằm ngày 8-3 âm lịch). Vì vị thế đặc biệt của nhân vật được thờ phụng, nên lễ hội thường diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến 9-3 âm lịch (trong đó, ngày 7-3 tổ chức tế cáo kỵ, ngày 8-3 tế chính kỵ và ngày 9-3 tế tạ lễ). Xưa kia, lễ hội diễn ra vào những năm chẵn sẽ tổ chức quốc lễ, do quan viên triều đình và của tỉnh làm chủ tế, với các nghi thức đậm tính cung đình trang nghiêm, thành kính, linh thiêng.

Với người dân làng Trung Lập nói riêng, Nhân dân trong vùng nói chung, thì lễ hội Đền thờ Lê Hoàn là sinh hoạt văn hóa – tâm linh lớn nhất, trang trọng và linh thiêng bậc nhất. Họ cũng là những người đã sáng tạo nhiều nghi thức truyền thống rất đặc sắc, độc đáo nhằm nâng cao giá trị của di sản. Chẳng hạn, vào sáng ngày 6-3 âm lịch, các hoàng đinh trong làng được các giáp cắt cử ra hồ nước phía Đông nghè (đền thờ vua) bốc bùn đắp lên thành đất phía trước đền (gọi là tục bồi tường). Tục lệ này nhằm gợi nhớ lại xưa kia tướng quân Lê Hoàn yêu cầu quân sĩ khi lập đồn, hạ trại phải đào hào đắp lũy. Trong khi đó, một nhóm khác được cử xuống hồ đánh cá và đem những con cá to lên làm gỏi để tiến vua. Ngoài ra, lễ hội cũng là để người dân trong làng, trong vùng dâng lên sản vật địa phương, những của ngon vật lạ được làm ra từ đôi bàn tay lao động của con người nơi đây.