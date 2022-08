Trong nguyên lý phát triển thì cái cũ – lạc hậu sẽ tất yếu bị thay thế bằng cái mới – tiến bộ. Cái mới được hình thành từ quá trình tích lũy về chất sẽ tạo ra bước đột phá mới. Song, nhìn nhận ra cái cũ, cái lạc hậu để chấp nhận và thay đổi nó - cả trong tư duy lẫn hành động - luôn cần sự quyết tâm rất lớn. Trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội cũng vậy, chỉ khi dám nhìn thẳng vào cái cũ kỹ, hạn chế, thậm chí là mặt yếu kém, thì khi ấy mới có quyết tâm để thay đổi và tạo ra đột phá. Đây cũng là điều đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt ra cho Thanh Hóa.

Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa hài hòa; dân số đông, diện tích rộng – tương đương với nguồn lực dồi dào – song quy mô kinh tế mới chiếm khoảng 2,5% GDP cả nước; thu ngân sách tăng nhưng khả năng tự chủ còn hạn chế… Đó là những hạn chế được đồng chí Chủ tịch nước thẳng thắn chỉ rõ khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa. “Chỉ khi nhìn nhận một cách thẳng thắn, khách quan và nghiêm túc như vậy thì mới có hướng giải quyết, hay đề ra cách làm phù hợp và tiếp tục phấn đấu. Chẳng hạn như, Thanh Hóa vốn là một tỉnh lớn, nếu có thể tự cân đối được ngân sách thì không chỉ là đóng góp lớn cho đất nước, mà còn là niềm tự hào của chính địa phương”, đồng chí nhấn mạnh.

Thanh Hóa hiện là một trong những tỉnh có tốc độ đô thị hóa chậm (36%), không chỉ so với nhiều tỉnh/thành, mà còn thấp hơn tỷ lệ chung của cả nước (40%). Trong khi đô thị hóa là xu thế tất yếu và là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Tuy nhiên, đô thị hóa không đơn thuần là xây dựng cho nhiều các công trình kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất; mà gắn với nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn như an ninh, an sinh, an toàn, bền vững; đồng thời, đô thị hóa gắn với kinh tế đô thị chính là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế -xã hội… Việc một tỉnh lớn như Thanh Hóa có tốc độ đô thị hóa chậm là điều đáng để trăn trở. Do đó, Thanh Hóa cần phải bàn sâu, nghiên cứu bài bản, nghiêm túc để có định hướng và tầm nhìn về vấn đề phát triển đô thị và kinh tế đô thị. Đây cũng là “đề bài” được đồng chí Chủ tịch nước đặt ra cho tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.