Sau gần 4 năm LHLHDNS chính thức đi vào hoạt động, trong những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử của năm 2022, Khu Kinh tế Nghi Sơn tiếp tục chào đón dự án “tỷ đô” thứ 2 do Nhật Bản liên danh với các nhà đầu tư Hàn Quốc xây dựng đi vào vận hành - Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2. Sau 18 triệu giờ công an toàn, mồ hôi, tâm huyết của hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư và công nhân, 2 tổ máy với tổng công suất 1.200 MW của Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 hòa lưới điện quốc gia thành công lên đường dây 500KV Bắc - Nam, đưa thêm 7,8 tỷ Kwh điện từ Nghi Sơn đi khắp đất nước Việt Nam. Dự án do Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) góp vốn 40% và Công ty Điện lực Tohuku (Nhật Bản) góp vốn 10%. “Đây là một trong số rất ít nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam sử dụng công nghệ siêu tới hạn (USC) với hiệu suất cao, góp phần giảm tiêu thụ than, giảm phát thải khí nhà kính và các vấn đề về môi trường khác. NS2PC hướng tới sẽ khởi động vận hành xanh, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà Chính phủ Việt Nam cam kết tại COP26” - ông Hirohide Sagara, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (NS2PC) đã khẳng định về công nghệ “sản xuất xanh” trong lễ khánh thành nhà máy.