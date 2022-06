Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 13,41%, đứng thứ 3 cả nước, trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,93%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,3%; dịch vụ tăng 7,8%; thuê sản phẩm tăng 36,06%.

Vụ Đông Xuân gieo trồng được 240,2 nghìn ha; sản lượng lương thực có hạt ước đạt 874 nghìn tấn, bằng 57,1% kế hoạch cả năm; đã thực hiện chuyển đổi 1.196 ha đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao hơn. Chăn nuôi tiếp tục phát triển; sản lượng thịt hơi tăng 6,9%, sản lượng trứng gia cầm tăng 28,4% %, sản lượng sữa tươi tăng 9,6% so với cùng kỳ; trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi.

Trồng rừng mới đạt 5.820 ha, bằng 58,2% kế hoạch, tăng 13,2% so với cùng kỳ; sản lượng gỗ khai thác tăng 12,6% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản tăng 1,1% so với cùng kỳ. Có thêm 38 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh lên 196 sản phẩm, trong đó có 01 sản phẩm OCOP cấp quốc gia .

Trong 6 tháng đầu năm, có thêm 01 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP Sầm Sơn); 05 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 04 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng ước đạt 19,62%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 18,07% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm công nghiệp sản lượng tăng so với cùng kỳ, trong đó có một số sản phẩm tăng mạnh, như: Điện sản xuất tăng 36,2%, quần áo may sẵn tăng 38,3%, giày thể thao tăng 31,8%, tinh bột sắn tăng 44,2%, thức ăn gia súc tăng 31,9%, dầu đậu nành tinh luyện tăng 17%, xi măng tăng 13,9%, thép các loại tăng 12,3%,...

Lĩnh vực xây dựng phát triển mạnh; tốc độ tăng trưởng ước đạt 14,79%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.