Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Thể thao thành tích cao tiếp tục được duy trì trong tốp đầu cả nước; tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, tỉnh ta đạt 40 HCV, đứng thứ 4 cả nước. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững trong nhóm đầu cả nước, với 1 HCB tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế, 58 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022. Chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh có 411 điểm 10, xếp thứ nhất cả nước; điểm trung bình đạt 6,347 điểm, xếp thứ 27 và tăng 5 bậc so với năm 2021. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được chú trọng; công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp được triển khai đồng bộ, theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới và đạt kết quả tích cực; nhiều khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết; nhiều khuyết điểm, vi phạm trên các lĩnh vực được chấn chỉnh, xử lý. Đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được củng cố. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền tiếp tục được nâng lên.

Có thể khẳng định, những thành quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 là rất to lớn và toàn diện. Qua đó, tiếp tục khẳng định Thanh Hóa là một trong những địa phương điển hình về thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa chủ động phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả ấy đang và sẽ là “đòn bẩy” tạo đà rất lớn để tỉnh ta phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Song cũng cần khách quan nhìn nhận, trên bước đường phát triển sẽ khó tránh khỏi những tồn tại chưa thể khắc phục. Chẳng hạn như, còn 2/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội dự kiến không đạt kế hoạch; công tác thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tiến độ triển khai thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm chưa đảm bảo theo yêu cầu… Để khắc phục được những khó khăn, thách thức này nhằm tạo đà cho tăng trưởng thì cần sự quyết tâm, quyết liệt rất lớn trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở.