Nhằm thúc đẩy đà tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khách quan lẫn chủ quan như hiện nay, thì đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm nhất, cũng đồng thời là một giải pháp hữu hiệu nhất. Với tỉnh Thanh Hóa, để có thể giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (bao gồm cả vốn năm 2022 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023), đòi hỏi tinh thần làm việc nghiêm túc, quyết tâm chính trị cao, trách nhiệm rất cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và các chủ đầu tư.

Với tinh thần ấy, ngày 9-2-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, với quan điểm nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra; giải quyết kịp thời và dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án; kiên quyết, kiên trì và linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các chủ đầu tư, các dự án; nâng cao vai trò, năng lực và tinh thần trách nhiệm của các chủ đầu tư, các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện…; tỉnh Thanh Hóa đặt ra mục tiêu: các dự án phải hoàn thành giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 (nếu có) trước ngày 30-11-2023.

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Chỉ thị số 04/CT-UBND; đồng thời với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, các các chủ đầu tư tập trung thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công; cũng như phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư công của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, trong tháng 5-2023, tỉnh đã tổ chức 5 Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng, tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh…Nhờ những giải pháp quyết liệt đó mà giá trị giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 29-5- 2023 đạt 3.706 tỷ đồng (bằng 28,4% KH giao chi tiết). Với kết quả này, tỷ lệ giải ngân vốn của tỉnh Thanh Hóa cao hơn 7,6% so với tỷ lệ giải ngân của cả nước. Trong đó, một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân đạt khá so với kế hoạch, như đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết đạt 70,4%; chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước đạt 41,6%...