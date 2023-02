Cha ông ta đã dạy, đức là cội gốc, tài là ngọn cành. Do đó, trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đảng ta đang đẩy mạnh hiện nay càng cần đề cao, coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức và thực hành đạo đức cách mạng. Đây cũng chính là “nền gốc” tinh thần vững chắc của Đảng và là giải pháp cơ bản, lâu đài và quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Song “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đồng thời, cũng như ý thơ của Bác trong tác phẩm “Tự khuyên mình”, rằng “Ví không có cảnh đông tàn/Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân”. Nếu không đối diện và vượt qua những trở ngại, thách thức, gian khổ, hi sinh, thì làm sao có thể cảm nhận hết được giá trị của thành quả.

“Tương lai của dân tộc Việt Nam cũng tươi sáng như mặt trời mùa xuân. Vui mừng trước vẻ đẹp của mặt trời mùa xuân, chúng tôi sẽ đấu tranh cho một tương lai rực rỡ của Việt Nam, cho tương lai của nền dân chủ, của hòa bình trên toàn thế giới và của chủ nghĩa xã hội”! Đó là niềm tin mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi đến bè bạn quốc tế, cũng là sự kỳ vọng Bác dành cho hậu thế. Để đến hôm nay, với 93 Xuân của trí tuệ và kinh nghiệm, khoa học và nhân văn, tin tưởng rằng Đảng ta sẽ tiếp tục vững tay chèo để lãnh đạo dân tộc ta, Nhân dân ta bước nhanh, bước mạnh vào “cuộc trường chinh” không kém phần gian khổ và cũng rất đỗi tự hào: Xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc!