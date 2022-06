Không dừng ở đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng được đầu tư mạnh mẽ. Cổng dịch vụ công của tỉnh và hệ thống “một cửa” điện tử tại 27/27 UBND cấp huyện và 559/559 UBND cấp xã, tạo thành một hệ thống hiện đại, đồng bộ, góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh. Thanh Hóa là 1 trong 8 bộ, ngành, địa phương đầu tiên của cả nước kết nối, tích hợp Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia, hiện đang cung cấp 2.079 TTHC, trong đó có 831 TTHC mức độ 3 và 4, phục vụ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ mọi lúc, mọi nơi và công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC.

Tòa nhà Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa. Tòa nhà Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa.

Thúc đẩy lộ trình ứng dụng công nghệ số, Thanh Hóa đã đầu tư xây dựng Tòa nhà Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa để phát triển các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin cho các tổ chức, cá nhân và các hoạt động khác liên quan đến công nghệ thông tin. Tỉnh cũng khuyến khích và “trao quyền” cho mỗi người dân để trở thành những công dân điện tử, là hạt nhân quan trọng trong hệ thống chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Đặc biệt, UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về thúc đẩy triển khai chính quyền số, xã hội số, kinh tế số giai đoạn 2021-2025..., tạo tiền đề để từ năm 2022 trở đi Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực bứt phá, đẩy nhanh lộ trình xây dựng chính quyền điện tử.

Cùng với hiện đại hóa hành chính, Thanh Hóa vui mừng khi đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố ở lĩnh vực tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2021, dù không nằm ngoài vòng xoáy do những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, nhưng Thanh Hóa hoàn toàn có quyền tự hào khi là điểm sáng của cả nước trong thực hiện “mục tiêu kép”. Tỉnh đã đi từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái từ “không COVID” sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh để phục hồi và phát triển nền kinh tế. Bằng sự đồng tâm, đồng sức, đồng lòng và đồng bộ, Thanh Hóa đã có sự “bứt tốc” tăng trưởng để ghi dấu ấn đậm nét lên bức tranh phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bằng những “kỷ lục” có ý nghĩa lớn lao. Minh chứng rõ nhất là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,85%, đưa Thanh Hóa đứng vào nhóm những tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 39.600 tỷ đồng, vượt 49,1% so với dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 91% kế hoạch, cao hơn 5,2% so với cùng kỳ và thuộc nhóm các tỉnh, thành có tỷ lệ giải ngân cao cả nước; thành lập mới ước đạt 3.729 doanh nghiệp, đứng thứ 4 cả nước...

Đặc biệt, năm 2021 tiếp tục chứng tỏ sức hút của Thanh Hóa - điểm đến đầy tiềm năng, độ tin cậy cao, an toàn và hấp dẫn các nhà đầu tư. “Làn sóng” nghìn tỷ, mà nổi bật với những dự án “khủng” như Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng; Khu du lịch sinh thái Tân Dân có tổng mức đầu tư 3.662 tỷ đồng; Flamingo Hải Tiến có tổng mức đầu tư 3.350 tỷ đồng... đã cho thấy thành công của Thanh Hóa trong CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Những con số “biết nói” về thành tựu tăng trưởng đã phản ánh sinh động và đầy thuyết phục những sắc thái tươi mới trên bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội năm 2021. Đồng thời, cũng là minh chứng về một Thanh Hóa đổi mới trong định hướng, tư duy, tầm nhìn phát triển.